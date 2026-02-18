東石港口宮擲筊送金媽祖 首日連擲14聖筊迎請「大聖母」

嘉義縣東石港口宮大年初一至初五舉辦擲筊活動。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣東石鄉歷史悠久的港口宮，春節期間大年初一到初五舉辦添油香擲筊送轎車、金媽祖與iPhone17活動。轎車聖筊評比由5天連擲最多聖筊者贏得價值80多萬元休旅車，截至大年初二中午，暫時領先者為11聖筊；金媽祖聖筊評比昨由連擲14聖筊迎請「大聖母」，第一天的iPhone17得主為11聖筊。

港口宮主委陳慶堂表示，今年擲筊活動依例在大年初一至初五（2月17日至2月21日）在廟前廣場舉行，捐1000元香油錢可参加1次擲筊送轎車，連擲最多聖筊者獲得價值80多萬元1800cc休旅車、第二名價值60多萬元1500cc轎車、第三名125cc機車、第四名125cc機車、第五名iPad13吋，第六、七、八名為Apple Watch Series11手錶。得獎者在初六早上領獎，如有杯數相同要再PK。

陳慶堂指出，凡添香油錢100元就可參加1次擲筊送黃金媽祖，初一至初五每天送出1尊重1兩多的九九純黃金媽祖，每天擲出最多聖筊參賽者依序可獲得大聖母、二聖母、三聖母、四聖母、五聖母，昨天大聖母得主為14聖筊；iPhone17也是捐100元香油錢就可參加擲筊，每天最高聖筊者得獎，昨由11聖筊者獲得。

嘉義縣東石港口宮擲筊送轎車，最大獎為價值80多萬元的休旅車。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣東石港口宮擲筊送轎車，第二獎是價值60多萬元的轎車。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣東石港口宮擲筊送金媽祖。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣東石港口宮大年初一至初五舉辦擲筊活動，氣氛熱烈。（記者蔡宗勳攝）

