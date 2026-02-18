為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東石港口宮擲筊送金媽祖 首日連擲14聖筊迎請「大聖母」

    2026/02/18 14:50 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣東石港口宮大年初一至初五舉辦擲筊活動。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮大年初一至初五舉辦擲筊活動。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石鄉歷史悠久的港口宮，春節期間大年初一到初五舉辦添油香擲筊送轎車、金媽祖與iPhone17活動。轎車聖筊評比由5天連擲最多聖筊者贏得價值80多萬元休旅車，截至大年初二中午，暫時領先者為11聖筊；金媽祖聖筊評比昨由連擲14聖筊迎請「大聖母」，第一天的iPhone17得主為11聖筊。

    港口宮主委陳慶堂表示，今年擲筊活動依例在大年初一至初五（2月17日至2月21日）在廟前廣場舉行，捐1000元香油錢可参加1次擲筊送轎車，連擲最多聖筊者獲得價值80多萬元1800cc休旅車、第二名價值60多萬元1500cc轎車、第三名125cc機車、第四名125cc機車、第五名iPad13吋，第六、七、八名為Apple Watch Series11手錶。得獎者在初六早上領獎，如有杯數相同要再PK。

    陳慶堂指出，凡添香油錢100元就可參加1次擲筊送黃金媽祖，初一至初五每天送出1尊重1兩多的九九純黃金媽祖，每天擲出最多聖筊參賽者依序可獲得大聖母、二聖母、三聖母、四聖母、五聖母，昨天大聖母得主為14聖筊；iPhone17也是捐100元香油錢就可參加擲筊，每天最高聖筊者得獎，昨由11聖筊者獲得。

    嘉義縣東石港口宮擲筊送轎車，最大獎為價值80多萬元的休旅車。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮擲筊送轎車，最大獎為價值80多萬元的休旅車。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮擲筊送轎車，第二獎是價值60多萬元的轎車。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮擲筊送轎車，第二獎是價值60多萬元的轎車。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮擲筊送金媽祖。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮擲筊送金媽祖。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮大年初一至初五舉辦擲筊活動，氣氛熱烈。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮大年初一至初五舉辦擲筊活動，氣氛熱烈。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播