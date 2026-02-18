為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    Z世代瘋搶！愛迪達「這款外套」 網路價炒到1.2萬元

    2026/02/18 15:23 即時新聞／綜合報導
    愛迪達的「中式唐裝外套」掀起熱潮。（擷取自愛迪達官網）

    愛迪達的「中式唐裝外套」掀起熱潮。（擷取自愛迪達官網）

    每到農曆新年，許多品牌都會推出具年節氣氛的限定商品，今年愛迪達（Adidas）就推出一款「中式唐裝外套」，在TikTok及Instagram等社群平台掀起熱潮，成為Z世代眼中的夢幻單品，該外套在台灣官網售價為4690元，目前網路價格已炒到400美元（約新台幣1.2萬元）。

    愛迪達這款「中式唐裝外套」將中式傳統與現代流行結合，最初只有在中國販售，不過熱烈的回響也拓展至部分亞洲市場，本月更是進軍歐洲，造成一波搶購熱潮，網路價格還炒到400美元，相當搶手。

    英國皇家藝術學院學者指出，愛迪達這款外套之所以流行，是因為設計融合清代服飾元素，但傳統又不刻板，而是以更內斂的方式呼應中國傳統美學，將強悍的文化轉向為更有內省感與平衡感的傳統意象，如太極或書卷氣息。

    愛迪達指出，這款外套由上海設計團隊打造，鎖定中國本土市場，屬品牌在地化策略的一部分。根據報告，愛迪達2024年中國營收成長10％，顯示策略相當成功。

    全球Z世代近年也相當流行「新中式」風格，Z世代頻頻在社交媒體上，表達他們對中式文化的喜愛。學者認為，這反映了對美國地位動搖的不安，以及中國軟實力提升帶來的吸引力。

