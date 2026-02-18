為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    （圖輯）初二回娘家這樣穿！北車捕捉「紅衣耳機妹」神級側顏 網推爆：最美走春範本

    2026/02/18 14:29 記者王藝菘／台北報導
    除了喜氣服飾，柯姿手持金墨手寫的「馬年大吉」春聯，為忙碌的北車轉運站增添濃厚藝術氣息。（記者王藝菘攝）

    今（18）日大年初二「迎婿日」，全台車站湧現回娘家與走春的人潮。台北車站轉運站出現一抹亮麗風景，知名網紅模特兒柯姿（Kzi）現身候車區，她身穿一襲喜氣的大紅高領毛衣，搭配純白百褶短裙，極具層次感的「紅白開運穿搭」瞬間成為月台上的焦點。

    2026年適逢丙午「赤馬年」，民俗專家提醒今年火氣旺，穿搭建議以白色或亮色系中和。柯姿這次的走春造型，巧妙選用大面積的紅色提升長輩緣，再利用白色短裙與灰白色全罩式耳機中和視覺溫度，不僅展現出清新脫俗的「神級側顏」，更完美示範了如何在傳統習俗與現代Y2K潮流間取得平衡。

    柯姿手持金墨書寫的「馬年大吉」手繪春聯，一邊拉著行李箱準備返鄉，一邊對著鏡頭展現招牌的甜美笑容。這組極具質感的「北車街拍」在社群平台上傳後，迅速引發網友暴動，紛紛留言大讚：「這才是回娘家的正確打開方式」、「紅白配竟然可以穿得這麼仙」、「今年看過最美、最有年味的走春範本」。

    大年初二北車人潮擁擠，柯姿拉著行李箱穿梭其中，亮眼穿搭讓不少旅客駐足注目。（記者王藝菘攝）

    柯姿示範 2026 馬年開運穿搭，利用白色短裙與耳機中和紅色張力，打造具備潮流感的走春範本。（記者王藝菘攝）

    網紅模特兒柯姿現身台北車站，以大紅毛衣搭配神級側顏，展現初二回娘家的喜氣與優雅。（記者王藝菘攝）

    除了喜氣服飾，柯姿手持金墨手寫的「馬年大吉」春聯，為忙碌的北車轉運站增添濃厚藝術氣息。（記者王藝菘攝）

    柯姿示範 2026 馬年開運穿搭，利用白色短裙與耳機中和紅色張力，打造具備潮流感的走春範本。（記者王藝菘攝）

