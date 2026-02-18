陳光復重摔》衛福部5離島佈航空器 病情、天候符合都可後送轉診

衛福部早已布置離島後送轉診流程，只要病況符合指標，所有病患都能被後送到台灣轉診。（記者吳亮儀攝）

澎湖縣長陳光復日前重摔，因病況嚴重，昨天由直升機後送到高雄榮總轉診。而衛生福利部早已建置「空中轉診審核中心」，針對金門、馬祖、澎湖及蘭嶼、綠島等離島急重症患者，提供24小時空中醫療後送服務，只要病情符合轉診條件，加上天候許可，任何病患都可被後送轉診到台灣治療。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，5個離島和外島包括金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島，若有急重症患者，「空中轉診審核中心」提供24小時空中醫療後送，都有醫師做評估，當離島醫療院所評估需後送時，由醫師申請，經審核後由駐地航空器或空勤總隊執行，確保在時效內轉診到台灣本島責任醫院，每年約執行300件任務。

請繼續往下閱讀...

蔡淑鳳表示，若當地醫師評估病情嚴重且當地無法治療，透過「空轉後送遠距會診平台」向審核中心申請，病況符合14項指標，還有第三方單位審核。目前澎湖縣、連江縣是由凌天航空承擔，金門縣由飛特立承擔。

空中轉診後送就醫所需實支的航空器費用，95%由中央及地方政府依行政院核定有關離島地區航空器緊急醫療後送的經費負擔比例，共同編列預算補助，民眾應負擔5%費用，各衛生局並得依實際情形訂定部分負擔規定。

依據救護直昇機管理辦法規定，救護直昇機執行空中緊急救護或空中轉診，病人家屬得隨行，但以一人為限。救護船則依船舶搭載人數及緊急救護相關規定辦理。

衛福部早已布置離島後送轉診流程，只要病況符合指標，所有病患都能被後送到台灣轉診。（記者吳亮儀攝）

衛福部早已布置離島後送轉診流程，只要病況符合指標，所有病患都能被後送到台灣轉診。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法