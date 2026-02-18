好兆頭！彰化慈鳳宮現「黏筊」奇景 筊杯貼龍口4天不落

15日小年夜當天，有信眾擲筊後其中一只筊杯附著於神桌垂掛布面，呈垂直貼附狀態。（民眾提供）

農曆春節期間各地廟宇香火鼎盛，彰化縣大村鄉慈鳳宮近日出現罕見「黏筊」奇景，引發信眾熱議。有民眾在小年夜向媽祖擲筊請示時，其中一只筊杯彈起後，竟黏附在神桌桌裙上，且位置剛好停在龍形圖案的龍口處，宛如祥龍銜筊。然而至今大年初二，已過4天仍未掉落，吸引不少民眾前來朝聖觀看，直呼「太神奇」。

廟方表示，該現象發生於15日小年夜當天，信眾擲筊後，其中一只筊杯附著於神桌垂掛布面，呈垂直貼附狀態，十分少見。由於畫面莊嚴又特殊，廟方特別以紅龍柱圍護現場，供信眾參拜。

請繼續往下閱讀...

廟方指出，民間習俗認為「黏筊」象徵神意凝聚、福氣相連，是吉祥徵兆。春節期間前來參拜的信眾看到後紛紛稱奇，有人認為是媽祖顯靈，象徵新年好運降臨，也有人解讀為「馬上有錢」的吉兆。

不過，也有信眾從科學角度分析，認為可能與筊杯材質、表面裂痕或凹凸紋理，加上桌裙布料纖維摩擦力等因素有關，剛好形成卡合現象。但無論如何，能在新春期間目睹此一奇景，大家都認為是個好兆頭。

農曆春節期間，彰化縣大村鄉慈鳳宮出現罕見「黏筊」奇景（紅圈處），引發信眾熱議。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法