為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    好兆頭！彰化慈鳳宮現「黏筊」奇景 筊杯貼龍口4天不落

    2026/02/18 14:28 記者陳冠備／彰化報導
    15日小年夜當天，有信眾擲筊後其中一只筊杯附著於神桌垂掛布面，呈垂直貼附狀態。（民眾提供）

    15日小年夜當天，有信眾擲筊後其中一只筊杯附著於神桌垂掛布面，呈垂直貼附狀態。（民眾提供）

    農曆春節期間各地廟宇香火鼎盛，彰化縣大村鄉慈鳳宮近日出現罕見「黏筊」奇景，引發信眾熱議。有民眾在小年夜向媽祖擲筊請示時，其中一只筊杯彈起後，竟黏附在神桌桌裙上，且位置剛好停在龍形圖案的龍口處，宛如祥龍銜筊。然而至今大年初二，已過4天仍未掉落，吸引不少民眾前來朝聖觀看，直呼「太神奇」。

    廟方表示，該現象發生於15日小年夜當天，信眾擲筊後，其中一只筊杯附著於神桌垂掛布面，呈垂直貼附狀態，十分少見。由於畫面莊嚴又特殊，廟方特別以紅龍柱圍護現場，供信眾參拜。

    廟方指出，民間習俗認為「黏筊」象徵神意凝聚、福氣相連，是吉祥徵兆。春節期間前來參拜的信眾看到後紛紛稱奇，有人認為是媽祖顯靈，象徵新年好運降臨，也有人解讀為「馬上有錢」的吉兆。

    不過，也有信眾從科學角度分析，認為可能與筊杯材質、表面裂痕或凹凸紋理，加上桌裙布料纖維摩擦力等因素有關，剛好形成卡合現象。但無論如何，能在新春期間目睹此一奇景，大家都認為是個好兆頭。

    農曆春節期間，彰化縣大村鄉慈鳳宮出現罕見「黏筊」奇景（紅圈處），引發信眾熱議。（民眾提供）

    農曆春節期間，彰化縣大村鄉慈鳳宮出現罕見「黏筊」奇景（紅圈處），引發信眾熱議。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播