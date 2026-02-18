為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節走春拜廟 記得1撇步入相出將 招吉祥脫災厄

    2026/02/18 13:39 記者陳鳳麗／南投報導
    遊學太子爺駐駕竹山克明宮，大年初二發送發財萬靈丹，信眾從「龍門」進來，再排隊等候領取。（記者陳鳳麗攝）

    大年初二很多人全家到信奉的宮廟拜拜祈福，名間鄉松柏嶺受天宮、遊學太子爺駐駕的竹山克明宮，上午都湧入大批信眾，入廟參拜或排隊領「發財萬靈丹」，都是從「龍門」進去，再從「虎門」出廟。受天宮臉書小編提醒，「靠右走」就對了，進龍門「入相」、招吉祥，出虎門「出將」、「脫災厄」。

    春節期間南投縣各宮廟的走春參香民眾非常多，大家求平安、求財運、事業運，除了帶著虔誠的心，記得進出廟要走對門。上午駐駕竹山克明宮的遊學太子爺開始放送「發財萬靈丹」，廟方都請信眾在面對宮廟的右邊的「龍門」廟門外排隊，提醒「龍門進虎門出」。

    全台都有分靈的松柏嶺受天宮，今天也是信眾一波波湧入，大多信眾都知道從「龍門」進廟，「虎門」出廟。

    受天宮的臉書小編為了讓年輕世代了解什麼是「龍門進」、「虎門出」，還以受天宮的照片加圖示來解說，小編提醒，忘記哪個是龍門、哪個是虎門，只要記得「靠右走」就對了。

    受天宮的臉書小編也說，進廟從「龍門」進，古代有「入相」當高官的吉祥寓意， 現代則是「招吉祥」，出「虎門」，古代是取「出將」出武將的寓意，現代則是「脫災厄」，也就是進出信奉的宮廟，既帶來祥瑞、又受神明的祝福與保佑。

    以上為民俗說法 僅供參考

    松柏嶺受天宮的臉書小編，用照片加圖示，告訴信眾龍門、虎門位置。（圖擷自松柏嶺受天宮臉書）

