宜蘭走春迎財神，傳藝園區加碼金獅報喜至初六。（宜蘭傳藝提供）

宜蘭大年初二走春人潮持續湧入，其中知名傳藝園區街道與廟埕超熱鬧，遊客絡繹不絕，園區每天安排2場年度大戲「齊天大聖嬉遊記」外，即日起至初六更加碼「財獅報喜迎金馬」演出，吸引遊客跟著財神爺、金獅上街報喜，另可參加擲筊祈福，擲出聖筊就能獲得馬年紀念錢母。

年度新戲「齊天大聖嬉遊記」每日2場次，孫悟空將從廟埕踩街揭開序幕，一路延伸至臨水劇場，結合高空特技與傳統戲曲。（宜蘭傳藝提供）

宜蘭傳藝園區在春節期間舉辦「馬上出發NOW傳藝」活動，推出節慶踩街、祈福互動、親子手作與市集體驗，年初五前都有「馬上好市集」活動，集結特色品牌、年節好物、開運配件、民俗手做以及街頭美食。

宜蘭傳藝園區在春節期間舉辦「馬上出發NOW傳藝」活動，推出節慶踩街、祈福互動、親子手作與市集體驗。（宜蘭傳藝提供）

年度新戲「齊天大聖嬉遊記」每日2場次，孫悟空將從廟埕踩街揭開序幕，一路延伸至臨水劇場，結合高空特技與傳統戲曲；年初六前，財神爺與金獅也會在街區報喜，攜手民眾迎春拍照。

傳藝配合迎財神習俗，還推出「飛馬呈祥－擲筊祈福活動」，消費滿額就能參加，擲出聖筊可獲馬年紀念錢母。（宜蘭傳藝提供）

傳藝配合迎財神習俗，還推出「飛馬呈祥－擲筊祈福活動」，消費滿額就能參加，擲出聖筊可獲馬年紀念錢母，文昌祠也吸引排隊人潮點燈、參拜，為新的一年祈求好運與前途光明。

傳藝指出，今年也歡迎遊客搭乘冬山河水上巴士至園區遊玩，推出船票門票雙優惠活動，遊船來回票可享半價，憑船票購買門票，再享縣民優惠價100元，沿途水岸風光相伴，讓走春更有儀式感。

