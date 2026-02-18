祀典武廟主委疑染諾羅病毒嘔濺總統 林聖哲：第一時間已換衣及消毒

總統賴清德大年初二到台灣祀典武廟發紅包時，祀典武廟主委林培火疑因家人感染諾羅病毒，突然不適、嘔吐，緊鄰的賴清德肩膀、左手遭到輕微噴濺。（記者劉婉君攝）

總統賴清德今（18）日上午到台灣祀典武廟發紅包時，祀典武廟主委林培火疑因家人感染諾羅病毒，在立委陳亭妃致詞時突然嘔吐，緊鄰的賴清德肩膀、左手遭到輕微噴濺，林培火經安南醫院院長林聖哲等人現場協助後，狀況穩定。林聖哲表示，諾羅病毒為高傳染性，可靠飛沫傳染，總統發完紅包後，第1時間已請他先換下衣服並清潔消毒才離開。

林聖哲表示，目前正是諾羅病毒高峰期，尤其過年南來北往，許多親友聚集在一起，提醒如果有症狀，就盡量不要到公共場所，在家裡也要稍微自我隔離一下，如果有懷疑，就要趕快洗手，把衣服換掉。

林聖哲說，諾羅病毒主要症狀為上吐下瀉，和吃壞肚子很像，如果家人陸續有感染，尤其冬天，要注意一下是否為諾羅病毒，提醒要勤洗手、不要碰眼鼻。至於衣服如果被噴濺到，趕快脫下來洗一洗即可，不用高溫消毒。

林聖哲指出，總統的健康不錯，除了現場已徹底換衣服及手腳消毒，也有提醒他近日觀察，勤洗手，吃東西時盡量不要摸眼鼻。

總統賴清德的左肩遭到台灣祀典武廟主委林培文嘔吐時稍微噴濺，安南醫院院長林聖哲表示，總統結束發紅包行程時已換衣服及消毒手腳。（記者劉婉君攝）

