竹市元宵市集下週五登場 春節連假後跟RODY跳跳馬同歡

正在舉行中的「2026新竹過好年~RODY跳跳迎新年」燈會，平添新竹市幾分童趣。（竹市府提供）

今年春節9天連假，新竹市在假期前，先端上「2026新竹過好年~RODY跳跳迎新年」燈會，連假結束後，將在下週五（27日）起到3月1日，於護城河親水公園又新推出元宵市集，要跟RODY跳跳馬同歡。

元宵市集現場將有超過50家特色攤位，美食、文創、親子互動體驗，想什麼有什麼；下週五晚的元宵晚會則直接在新竹火車站前廣場登場，安排了舞台演出，也有手作活動，可望一樣熱鬧滾滾。

市長高虹安說，今年新竹市燈會以「跳躍、前進」為概念，找來深獲大、小朋友喜愛的RODY跳跳馬當主角，象徵城市持續蓄積能量、勇敢邁步向前。主燈與8組特色燈組沿著新竹東門城、護城河親水公園以及新竹公園周邊展開，巧妙融合歷史場域、自然綠意以及光影藝術，營造城市日、夜雙面風景，再加上一處隱藏版的RODY紅綠燈，成為春節人氣話題外，也成了春節假期中闔家共同探尋的任務。

市府城市行銷處長林昱志說，前述燈會展出到3月8日，活動期間，來客在服務站索取導覽集章地圖，集滿8枚印章就可兌換每天限量30份的「RODY小燈箱」或「RODY鑰匙圈」。至於春節連假結束後，就是前述護城河親水公園的元宵市集接棒，帶給來客不同的感受和歡樂。

