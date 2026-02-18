為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雲林這群大齡媽媽為「她」回娘家 場面溫馨

    2026/02/18 12:58 記者黃淑莉／雲林報導
    年初二回娘家，台西希望教室非洲鼓隊4名大齡媽媽與「女兒」社工師李欣薇（右一）開心團圓，場面溫馨。（記者黃淑莉攝）

    今（17）日大年初二「回娘家」，在雲林台西偏鄉4名平均60歲的大齡媽媽連續多年一早就回「娘家」家扶台西希望教室，與「女兒」33歲社工師李欣薇一起圍爐，演奏非洲鼓，李欣薇還貼心包了紅包送給4名媽媽，場面溫馨。

    台西位處雲林沿海偏鄉，雲林家扶中心為凝聚扶助家庭家長，也讓家長們在工作之餘培養興趣，在2017年成立非洲鼓隊，由當時在台西希望教室駐點服務的李欣薇負責相關聯繫、課程安排及陪伴學員。

    雲林家扶中心主任廖志文指出，成立初期挑戰很多，學員年長者居多，上課時間在晚上7點到9點，有人因家庭、交通、工作及時間問題流動性大，李欣薇總是細心、耐心陪伴、鼓勵，讓她們從膽怯到從容上台，從跟不上節奏反覆練習到自信熟悉。

    56歲林文笑、63歲蘇美玲、62歲姚燕及61歲林錦雪4人，是台西希望教室非洲鼓隊成立8年來的創隊元老，她們說，欣薇像是女兒、也像是媽媽、老師，關心她們有沒有吃飽、穿暖，還有心情、親子或人際關係、家庭或經濟問題，也會像女兒撒嬌、噓寒問暖。

    蘇美玲表示，感謝欣薇鼓勵，讓她在生活壓力下能透過打非洲鼓舒壓，還在教室裡結交到知心好友，豐富她的人生，這裡是她們的另一個娘家，所以年初二她們相約一起回台西希望教室看「女兒」。

    廖志文說，台西希望教室非洲鼓成軍8年多，參加過雲林壘球開幕賽表演、兒童保護宣導、無窮義賣、萊杯咖啡表演、母親節義賣活動、歲末冬暖等表演。

