初二上午國道多處塞車！下午更多路段車多「國5傍晚17時後再出發」

下午國道北部路段南向路況車流預測。（高公局提供）

今天（18日）是春節連續假期大年初二，交通部高速公路局中午說明，上午國道多處車流多，且有發生車禍，都導致車輛回堵釀成塞車。今天下午國道仍有17處車流量大，容易塞車，提醒用路人注意。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國4西向潭子系統-豐勢，國6西向東草屯-霧峰系統，國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議國5南向用路人可於17時後出發，節省寶貴時間；另建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App或於行駛途中收聽警廣，以掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。截至今天上午11時，國道全線交通量為42.3百萬車公里，預估今日交通量為134百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

今天上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅端至新竹系統、南屯至彰化系統、大灣至仁德系統；國1北向內湖至五堵、台中至后里、仁德系統至台南系統、鼎金系統至高科；國1高架南向機場系統至中豐；國1高架北向下塔悠至汐止端；國3南向三鶯至高原、霧峰系統至南投服務區、田寮至燕巢系統；國3北向安坑至木柵、新化系統至官田系統；國5南向南港系統至石碇服務區，其餘路段行車大致正常。

另外，今天上午8時45分，國1南向210公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時22分排除，造成後方車流回堵5公里；9時31分，國1北向215.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時55分排除，造成後方車流回堵4公里。

國道三號部分，高公局表示，上午10時01分，國3北向22.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時26分排除，造成後方車流回堵5公里，這些車禍都導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

下午國道中部路段南向路況車流預測。（高公局提供）

下午國道南部路段南向路況車流預測。（高公局提供）

下午國道北部路段北向路況車流預測。（高公局提供）

下午國道中部路段北向路況車流預測。（高公局提供）

下午國道南部路段北向路況車流預測。（高公局提供）

國1南向210公里處，4小客追撞事故占內車道，回堵5公里。（高公局提供）

國1北向215.4公里處，2小客車追撞事故占內車道，回堵4公里。（高公局提供）

國3北向22.6公里處，2小客車追撞事故佔用內線車道，回堵5公里。（高公局提供）

