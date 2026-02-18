櫻花盛開迎人潮 新北警動用無人機與智慧管控維護交通

淡水天元宮三色櫻花枝頭密布，遠看如雲霞落在山間，近看每朵花瓣透出柔亮光澤，細節清晰可見。（記者王藝菘攝）

北台灣櫻花陸續綻放，粉嫩花海在山坡與溪畔間層層鋪展，為冬末初春增添柔美色彩。淡水天元宮、汐止康誥坑溪櫻花步道櫻花相繼盛開，花瓣隨風輕落，每到春節期間兩處皆是熱門賞櫻景點。新北市警察局已提前規劃交通疏導與彈性管制措施，並動用無人機、監視器及即時交通資訊掌握車流，確保交通順暢與民眾安全。

淡水天元宮櫻花相繼盛開，現場漫舞點點粉色雪花；汐止康誥坑溪櫻花步道則沿著溪流綿延盛放，倒映水面，構成如詩如畫的春日景致，吸引大批民眾攜家帶眷賞花拍照，感受春節的浪漫氣息。

淡水天元宮賞櫻期間，主要車流將集中於淡金路、北新路及周邊聯外道路，警方將視現場狀況實施上山車輛總量管制及替代道路分流，並提供彈性接駁服務，方便民眾由捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌至淡金北新站，或由捷運淡水站搭乘866、875、876、877號公車及賞櫻接駁車前往。

汐止康誥坑溪櫻花步道周邊，新北警將於新台五路、南興路及汐碇路等重要路口加強交通疏導，並嚴格取締違規停車，同時提供即時停車資訊指引。建議民眾搭乘台鐵至「汐科站」，或搭公車於「連興街口」、「東方科學園區」站下車步行前往。由於周邊停車空間有限，自行開車者務必提前規劃路線與停車安排。

新北警提醒，賞花期間請減速慢行、遵守交通規則，配合現場指揮與無人機監控，共同維持安全順暢的賞櫻環境。警方也呼籲民眾善用大眾運輸與接駁服務，享受安全又愉快的春節賞櫻時光。

新北市「花見櫻花季」於淡水天元宮登場，後山三色櫻盛開約八成。（記者王藝菘攝）

夜晚燈光映照櫻花林，柔和光影落在花瓣上，夜櫻呈現靜謐浪漫的氛圍。（記者王藝菘攝）

新北市警察局提前規劃交通疏導與彈性管制措施，並動用無人機、監視器及即時交通資訊掌握車流，確保交通順暢與民眾安全。（記者楊心慧翻攝）

