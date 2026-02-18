「2026年新竹市獎助影視製作拍攝計畫」開跑 最高補助200萬

「2026年新竹市獎助影視製作拍攝計畫」開始受理申請，最高可獲補助200萬。（竹市府提供）

為號召更多優質影視作品到新竹市拍攝，另類呈現新竹市的風采，「2026年新竹市獎助影視製作拍攝計畫」補助申請已經起跑，新竹市府宣布從即日起到3月16日受理，凡電影、節目、紀錄片或動畫等影視製作業者，經審核過關者，就有機會獲得最高200萬的經費補助。

新竹市長高虹安說，影視作品是城市品牌邁向全球的重要推力，所以市府持續投入資源扶植影視產業，透過「115年新竹市獎助影視製作拍攝計畫」，鼓勵優秀影視製作團隊前來新竹市取景與拍攝，以此厚植本土創作能量，並透過影像作品的傳播，把新竹市獨特的在地文化與景觀魅力推向全國，甚至邁向國際，所以更期待這些影像能述說新竹的故事，讓世界看見新竹。

新竹市文化局長王翔郁說，市府除提供影視補助、幫助業者順利取景拍攝，也將提供跨局處整合與溝通，簡化場地租借與申請流程，用實際行動支持影視產業發展，並推廣新竹在地特色。

回顧2024年補助成果，作品《夏日最後的秘密》從香山火車站到城隍廟，近6成場景在新竹市取景；《夏至日泳》則結合在地校園景致與街廓空間，把新竹轉化為充滿故事感的影像舞台。去年也獲核定補助的《聽！台灣在唱歌~第2季》、《愛屍禁》，則期待透過多元題材與創作視角，呈現新竹市另一番城市風情。

