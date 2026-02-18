為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    初二返鄉加出遊雙車潮 國1彰化南下時速剩20公里

    2026/02/18 11:25 記者陳冠備／彰化報導
    大年初二一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，時速多落在20至40公里之間，車輛走走停停。（記者陳冠備攝）

    大年初二一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，時速多落在20至40公里之間，車輛走走停停。（記者陳冠備攝）

    大年初二是傳統回娘家的日子，今（18日）一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，再度上演「每年必塞」景象。其中南屯交流道至彰化交流道、員林至北斗路段車多壅塞，時速多落在20至40公里之間，車輛走走停停。

    國道公路警察表示，今天清晨7點起車流逐漸增加，尤其國道3號經彰化系統轉接國道1號的車輛明顯變多，導致彰化至南屯南下路段呈現「紅色壅塞警示」，上午9時前，因未保持安全車距已發生4起小擦撞事故，所幸均迅速排除，未造成重大影響。

    國道警方指出，今日中部地區天氣晴朗，許多家庭也規劃順道出遊，導致國道全日使用率預估將維持高檔。國道警察預測，這波上午的車潮將持續到中午用餐時段；而下午2點過後，將會迎來另一波吃完午餐後返回工作地的車流，呼籲民眾若計畫出門，也可提前查詢路況。

    國道警方提醒，春節期間車流密集，駕駛人應耐心行駛、保持安全距離，民眾上路前可多利用「高速公路1968」App或收聽廣播掌握即時路況，若遇到壅塞，可考慮改行駛台61線西濱快速道路或台1線等替代道路，避開國道車陣，節省寶貴時間。

    南屯交流道至彰化交流道、員林至北斗路段車多壅塞，時速一度剩20公里。（翻攝高速公路1968App）

    南屯交流道至彰化交流道、員林至北斗路段車多壅塞，時速一度剩20公里。（翻攝高速公路1968App）

    國道一號中部路段湧現大量車潮，上演「每年必塞」景象。（記者陳冠備攝）

    國道一號中部路段湧現大量車潮，上演「每年必塞」景象。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播