初二返鄉加出遊雙車潮 國1彰化南下時速剩20公里

大年初二一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，時速多落在20至40公里之間，車輛走走停停。（記者陳冠備攝）

大年初二是傳統回娘家的日子，今（18日）一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，再度上演「每年必塞」景象。其中南屯交流道至彰化交流道、員林至北斗路段車多壅塞，時速多落在20至40公里之間，車輛走走停停。

國道公路警察表示，今天清晨7點起車流逐漸增加，尤其國道3號經彰化系統轉接國道1號的車輛明顯變多，導致彰化至南屯南下路段呈現「紅色壅塞警示」，上午9時前，因未保持安全車距已發生4起小擦撞事故，所幸均迅速排除，未造成重大影響。

國道警方指出，今日中部地區天氣晴朗，許多家庭也規劃順道出遊，導致國道全日使用率預估將維持高檔。國道警察預測，這波上午的車潮將持續到中午用餐時段；而下午2點過後，將會迎來另一波吃完午餐後返回工作地的車流，呼籲民眾若計畫出門，也可提前查詢路況。

國道警方提醒，春節期間車流密集，駕駛人應耐心行駛、保持安全距離，民眾上路前可多利用「高速公路1968」App或收聽廣播掌握即時路況，若遇到壅塞，可考慮改行駛台61線西濱快速道路或台1線等替代道路，避開國道車陣，節省寶貴時間。

南屯交流道至彰化交流道、員林至北斗路段車多壅塞，時速一度剩20公里。（翻攝高速公路1968App）

國道一號中部路段湧現大量車潮，上演「每年必塞」景象。（記者陳冠備攝）

