    首頁 > 生活

    初二回娘家宜蘭湧車潮 國5北上估恐塞到深夜

    2026/02/18 11:20 記者王峻祺／宜蘭報導
    國5宜蘭北上路段初二出現車流壅塞情形。（圖取自高公局APP）

    大年初二天氣逐漸穩定，民眾早起回娘家、走春出遊，國5宜蘭至坪林北向路段，約上午10點開始出現車流，高公局預估恐一路塞到深夜，南港至頭城南向部分則估計會塞到下午4點，宜蘭警方針對頭城交流道與宜四匝道及市區等易壅塞路段，已派駐警力進行交通疏導。

    大年初二回娘家，高公局預估今天國道將有18個路段出現壅塞，其中包括國5北向宜蘭至坪林段，有民眾刻意避開車流，一早就北返錯開10點高峰期，國5南向部分，高公局則建議下午5點後再出發。

    宜蘭縣政府交通處也預估，今天國5南、北向車流合計上看8.2萬輛次，南下估4.3萬輛次、北上約3.9萬輛次，其中北向入口今起至2月21日大年初五，每天下午1點至6點實施高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。

    宜蘭縣警局表示，國5南下石碇、坪林入口匝道，自上午5點起管制封閉，南下車潮陸續湧現，前往宜蘭車流量大，預估下午2點後逐漸紓緩；國5北上車潮自10點起陸續增加，呼籲駕駛人出發前，可多加利用高速公路1968 App及警廣路況訊息，掌握即時交通資訊，避開尖峰時段行駛。

    另外，宜蘭警方也加派警民力於蘇花改沿線重要路口、各大廟宇及熱門景點周邊維護交通秩序，全面啟動交通疏導勤務；縣內大里天公廟、三清宮、草湖玉尊宮及南方澳南天宮等大型廟宇，湧入許多香客，請民眾多加利用停車場或附近停車格，避免違停路邊阻礙交通。

    宜蘭初二湧現車潮，宜蘭警方在相關匝道進行交通疏導。（警方提供）

