屏東三山國王廟「王爺奶奶」改三年一科回娘家 大年初二熱鬧登場

王爺奶奶回娘家身上掛上金牌及鈔票的「結衫帶」。（記者葉永騫攝）

大年初二回娘家，屏東縣九如鄉三山國王廟「王爺奶奶」今天也在夫婿三山國王的大王爺陪同下，坐上鑾轎「轉後頭」回麟洛鄉娘家，由主祭官縣長周春米、副議長盧文瑞等人、九如鄉長藍聰信，恭送「王爺奶奶」回娘家，代表娘家的麟洛鄉長鍾慶平也前往迎接，這也是「王爺奶奶」從每年回娘家改為3年一科回娘家的第一次，場面相當熱鬧。

周春米表示，三年一科的王爺奶奶回娘家文化活動，今年遵照古禮舉行，這起人神共結姻緣的故事，據傳是清朝嘉慶年間，九如鄉三山國王廟的大王爺出巡到麟洛庄頭時巧遇徐秀桃，兩人進而譜出人神戀曲，九如大王爺迎娶過世成神的徐秀桃，在三山國王廟大王爺旁共祭祀，被稱為「王爺奶」，從此兩地以親家相稱，麟洛人稱九如人為「姑丈」，而九如人稱麟洛人為「舅舅」，在閩客械鬥衝突不斷的年代，人神聯姻將閩庄九如和客庄麟洛結成親家，化干戈為玉帛，相當不易，她祝福所有的民眾在新的一年身體健康、工作順利、事業成功、馬上幸福。

「王爺奶奶」以往每年大年初二都要「轉後頭」回麟洛鄉，是地方的盛事，而信徒習俗上也會替大王爺、王爺奶奶掛上金牌、「結衫帶」（紅棉線綁鈔票），好像帶著鈔票紅包回家喜氣洋洋，3年前因為考量過年期間許多廟宇及信徒都相當的忙碌，所以改為3年一科回娘家，今年是首次相隔3年回娘家，回娘家的隊伍將從九如鄉步行10幾公里到麟洛鄉，初二回娘家後，初三宴王，初五麟洛全鄉遶境，元宵節再送駕返九如鄉進行遶境活動。

王爺奶轉後頭巡男丁文化祭由縣長周春米（左三）及副議長盧文瑞（右二）敲鑼後展開。（記者葉永騫攝）

王爺奶奶回娘家，現場熱鬧喜氣。（記者葉永騫攝）

