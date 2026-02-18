台南永康春節加強取締酒駕 仁德交流道北向匝道初三起3天部分時段封閉

永康警方在大灣交流道等重要路段設立交通崗，疏導車流。（記者劉婉君攝）

大年初二「回娘家」，國道1號台南路段上午車流增加，永康警分局加強重要路口交通疏導，並於春節連假期間實施取締酒駕交通大執法。因應明（19）日起連續3天（農曆初三至初五），國道1號仁德交流道北向匝道口將於每天上午10時至晚上6時封閉，大灣交流道如實施匝道儀控恐將影響平面道路交通，警方也在替代道路增設指引，引導民眾避開車流改從永康交流道北上。

永康警分局於春節連假前1天即超前部署，在大灣交流道、永康交流道及台1線、台20線等重要路段，規劃12處交通崗，加強交通疏導作為，除連假首日大灣交流道因匝道儀控，車流緩慢行進於平面道路等待上高速公路，透過加派警力疏道、即時監控系統等因應，疏解狀況，連假迄今，轄區交通順暢無重大交通壅塞情事。

因應民眾在年假期間親友聚會可能飲酒，警方也從連假前1天開始，連續10天在易飲酒處所及易酒後駕車路段，實施取締酒駕交通大執法。永康分局交通組長葉敏旭指出，前5日已取締14件，統計今年迄今已取締106件，較去年的83件，增加23件，增幅達28％，另今年迄今酒駕導致交通事故發生共有14案，相較去年同期發生的15案，酒駕肇事減少1案，期以強力執法有效防制酒駕肇事案件發生。

永康警分局長洪宏榮提醒，春節連假還有5天，大年初三至初五國道1號仁德交流道北向匝道口封閉時段，建議多多利用替代道路，即可避開車流快速到達永康交流道，並配合現場交管人員指示，注意前方行車動態，共同維護路口交通安全與秩序。

國道1號仁德交流道北向匝道口將於大年初三至初五，每天上午10時至晚上6時封閉，永康警方增設替代道路指引，引導民眾避開車流，改從永康交流道北上。（記者劉婉君攝）

