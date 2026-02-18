應援手燈如何點亮追星心理？學者分析萬人「光之海」的背後

觀眾席亮起一片光海，數萬支應援手燈隨音樂節奏同步搖動，成為現代大型演唱會最具代表性的畫面之一。（記者林曉雲攝）

包括TWICE、i-dle、太妍、米津玄師、OneRepublic及張學友等將來台辦演唱會，觀眾席亮起一片光海，數萬支應援手燈隨音樂節奏同步搖動，成為現代大型演唱會最具代表性的畫面之一。

國立屏東科技大學時尚設計與管理系副教授王韻分析，許多家長對孩子花費上千元購買手燈感到疑惑，但從文化與心理角度來看，演唱會更像是一場集體儀式。當粉絲在同一時間揮動手燈，形成「光之海」，其實是一種群體共感的視覺化呈現，使個體在大型群體中感受到連結與歸屬。

請繼續往下閱讀...

近年台灣演唱會市場熱度攀升，門票秒殺、跨縣市追星與周邊商品熱賣成為常態，其中象徵粉絲文化的應援手燈，也逐漸從單純商品轉變為情感與身分認同的重要符號。

教育部媒體素養教育資源網中，王韻發表「應援手燈如何點亮追星心理？從光之海理解現代演唱會的風靡現象」一文分析，應援手燈之所以具有吸引力，不僅因為燈光效果，更在於其象徵意義，不同團體的手燈造型與配色成為粉絲身分識別，例如韓流偶像文化中，每款手燈代表特定粉絲群體，讓參與者透過物件確認自身角色與位置，對於正處於自我認同探索階段的青少年而言，這樣的符號具有強烈吸引力。

此外，科技發展也重新定義演唱會參與方式。王韻表示，部分應援手燈可透過藍牙與舞台燈光系統連動，使觀眾席成為整體視覺的一部分，粉絲手中的光不再只是觀看工具，而是演出的一部分，「粉絲從觀眾轉變為共同創作者」，使現場體驗更加沉浸。

然而王韻也指出，群體文化同時也存在壓力與張力，例如粉絲集體熄燈表達抗議的「黑海」現象，顯示追星文化不只是支持，也包含情緒與立場的集體表達。學者認為，青少年在參與過程中學習群體互動與情緒調節，也是重要的成長經驗。

王韻表示，對年輕人而言，應援手燈象徵的不只是商品，而是情感出口與身分確認，當光海亮起，代表的是「自己也在其中」的存在感，理解這些文化脈絡，有助於家長重新看待追星行為，從消費現象轉向理解其背後的心理與文化意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法