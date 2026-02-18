嘉義山區櫻花處處開！ 春節賞櫻迎春正是時候

嘉義縣梅山鄉149甲線太和橋的椿寒櫻盛開美景。（記者蔡宗勳攝）

嘉義大阿里山地區櫻花季元月初就登場，第一波的河津櫻與緋寒櫻雖已謝幕，目前由重瓣緋寒櫻、福爾摩沙櫻、椿寒櫻與昭和櫻接力登場，其中重瓣緋寒櫻、福爾摩沙櫻都滿開中，紅白爭峰畫面令人目不暇給，春節期間上山賞櫻迎新春正是時候。

寒溪呢白色福爾摩沙櫻與紅色重瓣緋寒櫻的花況正好。（記者蔡宗勳攝）

「櫻花達人」黃源明指出，寒溪呢第一波的紅白櫻花已經滿開，逢農曆春節連假，想要體驗藝人周子瑜的櫻花秘境，特別是虹橋兩側的白花山櫻氛圍，現在可以出發了。寒溪呢紅色系的櫻花為重瓣緋寒櫻（俗稱八重櫻），白色系的則是最受矚目的福爾摩沙櫻，分布在虹橋兩側，建議的賞花路線為順著行走動線，穿越八卦、四象、兩儀後，再沿著虹橋緩緩登上太極亭，沿途除了向前視野，也可以停留往兩側及後方回望，透過鏡頭取景，搭配寒溪呢周遭的群山，都會有不錯的拍攝效果。

阿里山鄉豐山觀景台停車場粉紅昭和櫻的花況漸入佳境。（許旻期提供）

黃源明說，迷糊步道福爾摩沙櫻、重瓣緋寒櫻與椿寒櫻的花況都很好；樂野部落阿里山衛生所旁的緋寒櫻和福爾摩沙櫻盛開中，但天氣暖和，加速落花，賞櫻真的要把握時間。

阿里山鄉豐山觀景台的重瓣緋寒櫻。（許旻期提供）

黃源明表示，進入盛開期的椿寒櫻，主要景點為太和橋、石棹長青居、中興製茶所、迷糊步道、頂湖、來吉部落、得恩亞納等。由於櫻花大多為村落社區自主管理，櫻花容易感染蟲害、維護不易，他呼籲各界用在地消費鼓勵社區、支持永續經營環境。

嘉義縣梅山鄉瑞里村「阿漢的家」民宿炮仗花盛開中。（記者蔡宗勳攝）

阿里山鄉豐山社區發展協會理事長許旻期說，豐山觀景台俗稱八重櫻的重瓣緋寒櫻盛開中，紅色花序在春節期間相當討喜，停車場的粉紅昭和櫻也綻放，花況漸入佳境，歡迎大家上山賞櫻迎新春。

