春節後竹縣垃圾車恢復收廚餘 但須落實瀝乾水分、做好分類

新竹縣各鄉鎮清潔車上附掛的藍色廚餘桶，春節後又重新回收家戶廚餘了，只是民眾須先做好廚餘分類和瀝乾水分。（記者黃美珠攝）

新竹縣去年10月30日起因應防堵非洲豬瘟，垃圾車全面停收家戶廚餘的政策，將在春節連假後結束！等於9天春節連假過後，鄉親丟垃圾的同時，也可以讓垃圾車上的廚餘桶帶走家中廚餘，只是須先做好廚餘分類且瀝乾水分，禁止併入垃圾丟進垃圾車。如果沒有把廚餘分類好且瀝乾水分，清潔隊可以拒收，還可以依廢棄物清理法開罰1200元到6000元不等。

廚餘怎麼分類？

縣府環保局長蕭宏杰說，首先不要把塑膠袋、餐具一起丟進廚餘桶！硬質類、長纖維類是不可回收的廚餘，可以當作一般垃圾。這些像是：骨頭、蛤蜊殼、鳳梨頭、榴槤殼、果核、玉米梗、玉米葉、粽葉、竹筍殼等，直接丟入垃圾袋打包交給垃圾車。

請繼續往下閱讀...

至於吃剩的剩菜、剩飯、各種食品、海鮮、肉類，或是果皮、茶葉、咖啡渣、蛋殼，這些則是要回收交給廚餘桶的，但必須先瀝乾水分。

蕭宏杰說，去年為防非洲豬瘟，當中央宣布禁止廚餘養豬起，新竹縣就暫停清潔隊回收家戶廚餘，讓民眾把廚餘瀝乾後改當成垃圾丟進垃圾車。

經過3個月的努力，他們除用黑水虻加大處理廚餘量能，也暢通廚餘濾液去化管道，再加上學校廚餘已經媒合送到了合格畜牧場完成分流處理，所以當縣府環保局的廚餘處理廠處理量能大幅提升後，春節後各鄉鎮市公所的清潔隊就可全面恢復回收家戶廚餘的服務，因為這些回收得的家戶廚餘將全部送入廚餘處理廠，經黑水虻「生物轉化」，產出高價值的昆蟲蛋白與蟲糞肥料「當好肥」。

廚餘怎麼分類回收？新竹縣政府環保局出招分析給鄉親看。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府環保局春節後，將全面回收家戶廚餘，再利用如圖黑水虻處理做肥料。（取自竹縣府官網）

利用黑水虻轉化廚餘做成的「當好肥」。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法