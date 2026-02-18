為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    財劃法修法迫地方自籌款飆升 台東池上鄉設托嬰中心險夭折

    2026/02/18 09:32 記者黃明堂／台東報導
    池上鄉立托兒所將升級轉型為托嬰中心。（記者黃明堂攝）

    池上鄉立托兒所將升級轉型為托嬰中心。（記者黃明堂攝）

    財政收支劃分法修法通過，部分地方政府的財政壓力卻逐步浮現。台東縣池上鄉鄉長林建宏原本爭取到中央補助，要將鄉立托兒所升級轉型為托嬰中心，沒想到卻因制度變動，導致地方自籌款比例從原先的5%暴增至30%，公所得額外負擔400多萬元。他坦言，心情從原本的驚喜瞬間掉到谷底。

    林建宏表示，為了讓池上的爸爸媽媽能更放心工作、讓小朋友在安全舒適的環境中成長，鄉公所這段時間不斷積極向中央爭取經費，希望能補強現有設備。日前終於接到核定補助1440萬元的喜訊，正當全公所準備大刀闊斧展開環境改善工程時，卻突然接到通知，指因政策變動，地方政府必須提高自籌款比例。原本鄉公所只需負擔約數十萬元，現在預算缺口卻突然擴大到400多萬元，這對於財政資源原本就捉襟見肘的偏鄉公所來說，無疑是一記沉重打擊。

    「原本的喜悅，突然變成壓力」，林建宏直言，那一刻的心情確實非常沉重，但在冷靜思考後，他認為池上的孩子值得更好的環境，不能因為經費問題就退縮。他強調，這不只是一個建設案，更是為了池上的未來，即便財政困難，仍會努力籌措財源，確保托嬰中心的轉型計畫能如期推動。

    不少鄉民支持鄉長「有肩膀」承擔重任，但也引發網友對財劃法修法後果的強烈不滿。有網友直接點出，這就是所謂「沒拿到錢的財劃法」，批評修法過程只顧政治攻防，卻要地方政府承擔高額自籌款，導致基層建設寸步難行。更有民眾憂心表示，這部被形容為「惡法」的制度若持續下去，未來地方鄉鎮公所的運作將會變得非常辛苦，地方建設恐面臨停擺危機。

