大年初二回娘家 青少年學業成績常為長輩關心話題

大學學測將公布成績，青少年的學業成績常成為長輩關心的話題。圖為今年學測考試師長為考生加油。（資料照）

大學學測成績將於2月25日公布，今（18）日大年初二，很多家庭回娘家團聚，學業成績常成為長輩關心的話題。學校教師與校園輔導老師觀察，年節聚會中如常被詢問成績或升學方向，對部分青少年而言可能成為壓力來源。

一名高中導師表示，每年寒假後開學，常有學生分享過年期間被親戚「關心成績」的經驗，有些學生覺得像被放上評比舞台，曾有學生在大年初二和父母回娘家時，被長輩逐一詢問考試排名與志願學校，甚至被拿來比較，回家後情緒明顯低落。

另一名國中輔導老師指出，有學生曾反映，過年期間親戚聚會時被問「有沒有補習」、「排名第幾名」，讓原本就對學業感到焦慮的孩子更加緊張，長輩可能只是關心，但學生感受卻像被檢視與比較。

學生看法多元。有學生表示，可以理解長輩出於關心，但當話題集中在自己成績或未來規劃時，容易感到壓力；也有學生提到，在親戚面前被與成績較好的同齡的表兄弟姐妹比較時，會產生自我懷疑，覺得不夠好。但也有學生不以為意，指敷衍回答就好，反正平常也很少互動。

校園輔導老師觀察，年節期間除了成績，也常出現對外表、社交能力或未來方向的評論，對正處於自我認同發展階段的青少年影響較大，台灣社會長期以學業成績作為衡量標準，新課綱強調多元能力與學習歷程，呼籲多看孩子的整體和優點。

教育部表示，將持續推動多元評量與素養導向的教育，鼓勵家長與社會在關心孩子時，除了成績，也能多詢問興趣、生活與學習過程，展現出更多的支持。

