    后里馬場生肖屬馬免費入園 中社花市鬱金香綻放

    2026/02/18 08:54 記者張軒哲／台中報導
    中社花市鬱金香繽紛綻放。（記者張軒哲攝）

    中社花市鬱金香繽紛綻放。（記者張軒哲攝）

    今年農曆春節連假長達9天，也是安排春節小旅行的好時機，台中市后里區每年春節期間櫻花盛開，吸引遊客到訪，民眾至泰安派出所、崴立公園與中社花市賞花之餘，親子遊客可順遊去年甫落成的后里環保公園孩籽世界共榮遊戲場，適逢馬年，凡生肖屬馬的遊客，憑身分證、健保卡或戶口名簿等有效證件，即可享有后里馬場入園門票免費優惠。

    農曆新年，除了櫻花綻放，鬱金香也是賞花主角，后里中社花市鬱金香花季登場，各色品種鬱金香輪番登場，遊客每次約可賞覽2萬多株鬱金香，成為中外遊客春節賞花好去處。中社花市業者賴啟文說，中社花市園區廣達8公頃，同時還有荷蘭鳶尾花、五彩百合花、彩色海芋、虞美人、葉牡丹、一串紅、鼠尾草等七彩花田，繽紛綻放，預計今年鬱金香花期到3月中旬左右。

    后里環保公園孩籽世界共榮遊戲場去年底完工開放，設有兩座6公尺高的種籽攀爬塔、溜滑梯、彈跳床、鞦韆及交通體驗設施，並可觀賞公園繽紛波斯菊花海，適合親子遊玩野餐。

    台中市府觀旅局指出，深受親子遊客喜愛的后里馬場，於2月14日至2月22日春節期間推出「馬年主題行銷方案」，凡生肖屬馬的遊客，憑身分證、健保卡或戶口名簿等有效證件，即可享有入園門票免費優惠，遊客可搭配后里景點，串成一日遊。

    后里環保公園孩籽世界共榮遊戲場，設有兩座6公尺高的種籽攀爬塔。（記者張軒哲攝）

    后里環保公園孩籽世界共榮遊戲場，設有兩座6公尺高的種籽攀爬塔。（記者張軒哲攝）

    后里馬場節期間生肖屬馬免費入園。（資料照，記者張軒哲攝）

    后里馬場節期間生肖屬馬免費入園。（資料照，記者張軒哲攝）

