    首頁 > 生活

    清晨冷空氣升級大陸冷氣團！ 明天才緩慢回溫

    2026/02/18 08:18 記者吳亮儀／台北報導
    今天初二天氣注意事項。（氣象署提供）

    今天初二天氣注意事項。（氣象署提供）

    今天清晨冷空氣升級大陸冷氣團！中央氣象署觀測，今天清晨7時，台北測站達到攝氏14度，低於大陸冷氣團標準的14.4度，算是升級大陸冷氣團，預計明天才會緩慢回溫。

    氣象署預報員鄭傑仁表示，因台北測站溫度達標，氣象署應會將這波冷空氣從東北季風升級為大陸冷氣團，並提醒中南部今天日夜溫差大；降雨部分，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    「明天初三開始冷空氣減弱、各地緩慢回溫，但初四又有一小波華南水氣移入」，鄭傑仁表示，明天僅剩僅東半部地區有零星短暫雨，但初四開始水氣增多，但僅有基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    他表示，初三、初四兩天溫度差不多，中部以北、宜蘭和花蓮低溫約12度到16度，南部和台東16度到18度；白天時宜蘭、花蓮約21度到23度，北部和台東約22度到24，中南部可達25到28度。

    鄭傑仁說，初五開始到下週一開工日（23日）天氣一路回暖，西半部日夜溫差會很大；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。

    他指出，特別是下週一開工日當天回暖很明顯，白天北部可達到25到28度，南部甚至有30度，但下週二（24日）又有一波東北季風移入，氣溫稍微下降。

    春節天氣概況。（氣象署提供）

    春節天氣概況。（氣象署提供）

