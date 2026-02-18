好萌！嚕嚕米點亮中台灣燈會 2警犬進駐守護民眾安全

台中市警犬隊偵爆犬KISS（左）與緝毒犬DOTTIE進駐燈會現場與MOOMIN合照，遊客直呼好萌。（台中市警局提供）

2026中台灣燈會「幸福蜜馬台中 MOOMIN ON！」自2月15日至3月3日點亮台中夜空。今年燈會以超人氣角色「MOOMIN」（嚕嚕米）為主角，不只燈飾吸睛，燈會現場還有一群「默默守護大家的英雄」台中市警察局警犬隊，為了讓民眾能放心賞燈，派出偵爆犬KISS與緝毒犬DOTTIE進駐燈會現場，與員警一起執行安全維護任務，民眾在賞燈時看到警犬專注執勤，也直呼「好萌」，拍下警犬可愛模樣。

台中市警局指出，燈會期間，警犬隊將執行安全維護，偵爆犬會在主燈區、舞台與重要展區進行安全檢查，確認環境無虞；緝毒犬則穿梭在各燈區與人潮動線中巡邏，憑藉靈敏嗅覺即時發現異常狀況，把風險擋在第一線。

台中市政府警察局提醒民眾，燈會期間預計將湧入大量人潮，警方建議多搭乘大眾運輸工具，並配合現場動線與管制措施。如遇有突發狀況，也能秉持不慌張、立即逃離躲避、並撥打110報警處理等原則。

台中市警犬隊偵爆犬KISS（左）與緝毒犬DOTTIE進駐燈會現場，成為燈會焦點。（台中市警局提供）

