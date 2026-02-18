02/18各報重點新聞一覽

「台美對等貿易協定（ART）」已在13日簽署（見圖，行政院提供），立法院最快3月12日排審，藍白若修改內容，會面臨重新談判的問題。

自由時報

台美貿易協定 立院最快3/12排審 藍白若修改 恐需重談

台美雙方已在十三日正式簽署「台美對等貿易協定（ART）」，協議文本將在新會期送立法院審議，由於美國總統川普因南韓國會未審議完成雙方的協議，逕自宣布調高對南韓關稅，而藍營立委也有地方選舉與業者壓力，據評估，立院委員會最快三月十二日排審，在野立委雖可能會「技術性干擾」，但最後恐不得不通過，但ART內容如被國會修正，就會面臨重新談判的問題。

請繼續往下閱讀...

詳見台美貿易協定 立院最快3/12排審 藍白若修改 恐需重談。

卓揆宣布同意宜蘭鐵路高架案 宜蘭走春送大紅包 全長15.84公里 經費501億

宜蘭縣重大交通建設「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，日前送交行政院等候核定，院長卓榮泰昨日年初一至宜蘭市碧霞宮走春，當場表示「送給宜蘭人超大紅包」，宣布「行政院原則上完全同意這個案子，接續要做了！」

詳見卓揆宣布同意宜蘭鐵路高架案 宜蘭走春送大紅包 全長15.84公里 經費501億。

年初一發紅包 到演藝廳參加活動 澎湖縣長陳光復 階梯跌落昏迷

大年初一，澎湖縣長陳光復昨日在文化局演藝廳參加春節表演活動時，由階梯直接摔落倒地，因頭部受到重創昏迷，心跳一度停止，送往三總澎湖醫院搶救後恢復心跳，緊急後送高雄榮總救治，高榮說明，陳光復處於三天到七天的危險緊急觀察期，準備進行顱內減壓手術。受傷期間由副縣長林皆興代行。

詳見年初一發紅包 到演藝廳參加活動 澎湖縣長陳光復 階梯跌落昏迷。

聯合報

對台軍售 川普：正與習近平溝通

美國總統川普十六日在空軍一號上受訪，被問到四日和中國大陸國家主席通話時，習近平提醒務必慎重處理對台軍售問題。川普回應說，兩人溝通中，他很快會做出決定。淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲指出，川普此舉已推翻對台「六項保證」的內容，即「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。

詳見對台軍售 川普：正與習近平溝通。

軍購預算 賴總統喊話在野盡快通過

昨天是馬年大年初一，賴清德總統行程滿檔趕赴各地廟宇參拜，致詞主軸都放在去年台灣經濟大好。賴總統昨首場行程前往台北市艋舺龍山寺參拜發放發財金，他致詞時提及，台灣去年經濟及台股表現亮眼，今年要在該基礎上繼續努力，他呼籲在野，總預算、國防特別預算應盡快通過，政府才有力量繼續發展、照顧人民，「要為國家、人民設想。」

詳見軍購預算 賴總統喊話在野盡快通過。

中國時報

賴總統：強化國防 捍衛國家

今天是除夕，總統府15日晚公布賴清德總統日前在小雪山雷達站錄製的春節談話影片，賴清德在影片中表示，過去一年台灣面臨許多挑戰，但也在考驗當中淬鍊成長，讓國家變得更強韌；在新的一年，他會率領執政團隊馬不停蹄，繼續強化國防實力以及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定。

詳見賴總統：強化國防 捍衛國家。

日推動武器出口解禁 春天完成修法

日本首相高市早苗領導的自民黨，已在眾議院改選中贏得三分之二多數席次，並表明將推動強化國安的政策。《讀賣新聞》15日引用消息人士指出，高市政府已加速研議解禁武器出口限制的方案，可能今年春季就可完成修法。據悉，日本政府計畫依「武器殺傷力」分級審查機制，例如飛彈這類高殺傷力武器，將交由首相及相關閣僚組成的國家安全保障會議（NSC）決定是否准許出口。

詳見日推動武器出口解禁 春天完成修法。

行政院長卓榮泰（中）到宜蘭市碧霞宮走春送大紅包，宣布行政院同意「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，減少許多平交道、地下道與陸橋，讓地方交通更順暢。（記者王峻祺攝）

澎湖縣長陳光復昨參加春節活動，進入演藝廳前先發紅包（圖中），不料在會場從階梯摔落倒地，頭部重創，先送澎湖三總，再後送高雄榮總救治。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法