馬到福到迎新歲！竹市動物園春節期間限量送「快樂加馬」小春聯

新竹市立動物園內、俗稱「草泥馬」的羊駝，正在大啖牠的繽紛蔬果年菜。（竹市府提供）

新竹市立動物園要讓所有來客「快樂加馬」，今天大年初二和明天大年初三，只要入園遊客到旅客服務中心，向志工老師說一句新年吉祥話，就可獲得限量發送的「快樂加馬」小春聯1份，每天只有300份，想要收藏這個「動物春聯迎春納福」的民眾，手腳要快。

市長高虹安說，動物園推出的「快樂加馬」春聯送，趁著民眾親近動物、享受親子時光時，也能感受年味和祝福，響應說好話、拿春聯，把幸福與好運一起帶回家。

市府產業發展處長嚴翊琦說，市立動物園從大年初一到大年初五都正常營運，園方規劃馬年主題系列活動，除限量發送前述「快樂加馬」小春聯到初三，這5天每天下午2點，都安排有保育員現場分享園內「矮種馬」跟「河馬」的生活趣事與保育知識，帶領大小朋友近距離認識這些動物明星。

動物園長楊礎遠說，我們過年，園內動物們也過年，因為他們為動物準備了應景「年菜」。草泥馬（羊駝）就是大啖繽紛蔬果，並搭配應景吉祥話「馬上有錢」，使現場場景滿含趣味。

另外，台灣昆蟲館~新竹館，跟市立動物園一樣，春節連假從初一到初五每天早上10點到傍晚5點開館營業，寒假期間則是每週二到週日的早上10點到傍晚5點開館。

新竹市立動物園推出的今年春節限定、限量「快樂加馬」小春聯。（竹市府提供）

