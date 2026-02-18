大年初二回娘家包紅包有撇步 1動作破解民俗禁忌

正月初二回娘家，廖大乙提醒要帶紅色有喜氣的伴手禮，紅包金額一定要雙數。（廖大乙提供）

今天是正月初二「回娘家」的日子，若娘家長輩重視傳統習俗，民俗專家廖大乙表示，若娘家長輩重視傳統禮俗，女兒女婿最好選紅色包裝禮盒，紅包金額也要比去年多一點，祝福長輩「步步高升」、「添福添壽」，想留在娘家過夜的女兒女婿，只要傍晚5點出去逛逛，就可破解禁忌。

今天一早國道的車流就大增，很多結婚的女兒女婿，依傳統習俗起早準備回娘家，民俗專家廖大乙表示，初二回娘家要夫妻同行，成雙成對，女兒女婿準備的伴手禮準備食品或水果皆可，但要選喜氣的紅色包裝袋，將喜氣帶回娘家。

至於包給娘家的紅包部分，包給晚輩的紅包，以個人經濟能力或心意為考量，只要是吉祥的雙數就好。而包給爸媽或阿公阿嬤，則除了要雙數，且最好比去年多一些，祝福長輩「步步高升」、「添福添壽」。

廖大乙說，現代不少女兒女婿要從遠地開車或搭高鐵、火車回娘家，到家可能已是中午，吃完午餐，與家人聊天，可能就已是黃昏，早年的習俗是女兒不能留在娘家吃晚餐，以免娘家被吃窮了。現在多數家庭沒有這個忌諱，惟如果娘家長輩還重視該習俗，女兒女婿只要在傍晚5點一起到外面逛一下，到附近土地公廟拜拜，或到教堂祈禱，還是到人多的賣場超市逛一圈，表示「已經回家過一次了！」就能破解傳統禁忌，晚上安心的在娘家團聚。

