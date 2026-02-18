為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    初二回娘家 民俗專家提醒這樣做不NG

    2026/02/18 08:53 記者黃淑莉／雲林報導
    17日大年初一北港朝天宮湧入約50萬人次，廟方預估初二回娘家及初三到廟裡祈福的人潮是新春高峰。（記者黃淑莉攝）

    17日大年初一北港朝天宮湧入約50萬人次，廟方預估初二回娘家及初三到廟裡祈福的人潮是新春高峰。（記者黃淑莉攝）

    今（18）日大年初二習俗「回娘家」，隨著時代進步、獨生子女越來越多等因素，不少傳統禁忌已簡化，民俗專家、道教嗣漢第65代天師張捷翔建議，初二回娘家夫妻同行、記得帶伴手，象徵成雙成對，雖許多習俗簡化，但為家庭和氣，出發前可先詢問一下長輩是否有特別在意的習俗，相互尊重、開心團圓。

    張捷翔表示，農業社會交通不便，初二回娘家不只是拜訪親友、吃團圓飯，更是一年一度表達孝心、聯繫感情的好時機，在傳統習俗中也有不少禁忌，像是初一不能回娘家，初二才是「回門」的日子，且不能待太晚，避免把娘家福氣分走。

    另外，傳統上回娘家要夫妻同行、代表成雙成對，忌空手回門，有「吃窮娘家」的寓意，必須準備伴手禮，台語稱為「等路」，表達對父母的孝心。

    張捷翔說，隨著生活型態改變、獨生子女越來越多，有的年輕人婚前講好過年一年在夫家、一年在娘家，甚至有人除夕就回娘家過年，雖然現代許多習俗都簡化，但在一些傳統家庭有的長輩還是很介意。

    張捷翔建議，大年初二回娘家最好夫妻同行禮物要帶，準備一些爸媽愛吃的點心、水果或年節禮盒，不只應景，也讓長輩感到貼心，數量上建議選擇雙數，象徵好事成雙，不過梨、鐘錶、鞋子等，因為諧音容易聯想到不吉利的意思，過年期間最好避免，選擇實用又討喜的禮品更安全，時間上現代家庭彈性大，如果擔心家中長輩在意，可提前詢問一下，相互尊重，大家一起開心過年最重要。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播