初二回娘家 民俗專家提醒這樣做不NG

今（18）日大年初二習俗「回娘家」，隨著時代進步、獨生子女越來越多等因素，不少傳統禁忌已簡化，民俗專家、道教嗣漢第65代天師張捷翔建議，初二回娘家夫妻同行、記得帶伴手，象徵成雙成對，雖許多習俗簡化，但為家庭和氣，出發前可先詢問一下長輩是否有特別在意的習俗，相互尊重、開心團圓。

張捷翔表示，農業社會交通不便，初二回娘家不只是拜訪親友、吃團圓飯，更是一年一度表達孝心、聯繫感情的好時機，在傳統習俗中也有不少禁忌，像是初一不能回娘家，初二才是「回門」的日子，且不能待太晚，避免把娘家福氣分走。

另外，傳統上回娘家要夫妻同行、代表成雙成對，忌空手回門，有「吃窮娘家」的寓意，必須準備伴手禮，台語稱為「等路」，表達對父母的孝心。

張捷翔說，隨著生活型態改變、獨生子女越來越多，有的年輕人婚前講好過年一年在夫家、一年在娘家，甚至有人除夕就回娘家過年，雖然現代許多習俗都簡化，但在一些傳統家庭有的長輩還是很介意。

張捷翔建議，大年初二回娘家最好夫妻同行禮物要帶，準備一些爸媽愛吃的點心、水果或年節禮盒，不只應景，也讓長輩感到貼心，數量上建議選擇雙數，象徵好事成雙，不過梨、鐘錶、鞋子等，因為諧音容易聯想到不吉利的意思，過年期間最好避免，選擇實用又討喜的禮品更安全，時間上現代家庭彈性大，如果擔心家中長輩在意，可提前詢問一下，相互尊重，大家一起開心過年最重要。

