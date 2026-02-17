初一中和烘爐地交通大打結 用路人誤解義交指揮釀追撞

何姓駕駛疑因誤解義交手勢，追撞前方的陳姓女騎士，在場交管警方隨即通報救護車前來，將陳女送醫治療，所幸沒有生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和知名廟宇烘爐地南山福德宮，今大年初一吸引大批信眾前往參拜祈福，整天交通大打結，警方也於3處地點實施車流管制，而何姓駕駛疑因誤解義交手勢，撞上前方的陳姓女騎士，在場交管警方隨即通報救護車前來，將陳女送醫治療，所幸沒有生命危險，事故原因仍待釐清。

警方表示，車流管制日期及時段為17日至22日早上8時至晚上8時，包括興南、南山路口至華新街路口，興南路2段、興南路159巷口，以及興南路159巷至興南路399巷下山方向，預估每天上山參拜車流壅塞，轄區警方及義交人員也進行疏導。

請繼續往下閱讀...

據知，47歲何男今下午3時許駕駛轎車，正在興南路二段往烘爐地方向停等紅燈，但燈號轉為綠燈後前方車流仍壅塞，何男以為義交示意往前行駛，不慎撞上前方66歲的陳姓女騎士。

警方指出，事故造成陳女全身多處擦挫傷，經救護車送往衛福部立雙和醫院治療，所幸沒有生命危險，至於雙方酒測值均為0毫克，已調閱監視影像還原事發經過，至於車禍原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法