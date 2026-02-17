父母擅邀前夫圍爐、阿嬤吼「你是外孫」 一票苦主嘆︰ 返鄉成戰場

農曆春節是許多在外讀書、工作打拚的遊子，少數能撥空返鄉團聚的重要佳節。示意圖。（資料照）

農曆春節是許多在外讀書、工作打拚的遊子，少數能撥空返鄉團聚的重要佳節，然而並非所有人都能在這段期間，享受溫馨和睦的相聚時光。一名網友昨（16）日晚間在Threads提問說：「有人還沒吃年夜飯就吵架了嗎？」，引爆百萬網友共鳴，不少人抱怨回到家遇到各種情緒勒索、不被尊重、被迫當幫傭等苦難。

目前貼文已湧入超過3000多則留言，一名男網友難過表示，自己今年提前3天返鄉，以便幫忙老家打掃，未料他認真忙了2天，阿嬤竟對他說出「你不是內孫，是外孫」的這句話，被狠狠刺傷的他立即離開老家，「我即刻回我家，正躺在客廳看電視」。還有一名女網友透露，父母完全沒與她商量，就擅自找前夫吃年夜飯，即便她年前明確拒絕此事，父母仍舊無視她本人的意願，讓她今年氣到直接拒絕帶孩子回家。



其他網友則表示，他們各自發生開車回家不到30分鐘就離開、小年夜吵完直接退出家族群組、一邊看該文一邊在查回程的高鐵票等情況。綜合網友留言，返鄉後與家人或親戚引爆爭執的原因五花八門，從常見的婚姻、個人財務、買房計畫等人生規畫問題，到貼春聯、供品數量、清理家中雜物等雞毛蒜皮的小事，都會成為衝突導火線與壓力來源。

貼文還意外釣出一名百貨公司小編，他看完網友們的留言後，忍不住感慨選擇在春節期間上班的自己，反而像是萬中選一的幸運兒。對此，大批苦主紛紛留言表示羨慕，「寧可去上班欸！上班有錢還不會被情勒，過年要花錢還會被罵」、「明天初一、後天初二我都上班，我好愛上班！過這什麼一進門就想吵架的破年！」「我倒是覺得，出社會後，過年寧可上班，小夜班最好。閃掉最麻煩的晚飯是最重要的」。

