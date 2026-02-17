存12年的硬幣怎麼算？ 網授這招：市場沒時間就這樣算

網友分享「市場沒時間算零錢」的算法，把10元挑出來裝袋，使用磅秤機算，正確率很高；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

過年期間有比較長的空閒時間，最適合把存錢筒拿出來算算，除夕（16日）有網友分享他家存了12年的零錢照片，留言區有熱心網友分享「市場沒時間算零錢」的算法，把10元挑出來裝袋，借台傳統市場在使用的磅秤機，計算單位調成台斤，價錢單位按$800，把10元放上去，秤出來的重量就是價錢，正確度很高。

網友開箱存了12年的「桌型存錢筒」，只見1元、5元、10元、50元硬幣混在一起，甚至還有幾張100元鈔票夾帶在其中，經過半天多清點完所有硬幣，總共130多公斤。有金融機構行員路過留言建議可以「分成多次存入」，或「至少分成數小袋」，對經辦在計算上比較友善。

請繼續往下閱讀...

對於大量零錢存了12年，有些網友認為不划算「這些現金在家裡貶值了12年」、「12年前，把錢開始買台積電的零股，你現在應該是更快樂」、「現金貶值，消耗人力精力，不聰明的行為」、「好多人愛存零錢搞死自己」、「存了12年發現錢貶值了」、「如果拿去定期定額0050，不知道翻了幾倍」、「只能說財富自由的人才能這樣存」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法