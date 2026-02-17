為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    注意日夜溫差！大年初二天氣漸穩 初三回溫、初四水氣又變多

    2026/02/17 19:00 記者吳亮儀／台北報導
    未來一週天氣概況。（氣象署提供）

    未來一週天氣概況。（氣象署提供）

    明天大年初二，天氣開始慢慢穩定，僅剩基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但北部仍是較涼的天氣，中南部日夜溫差大，要到初三（19日）才會慢慢回溫，但初四水氣又會增多，北部轉雨。

    氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨到上午，桃園以北地區有零星短暫雨，北部氣溫仍較低，白天北部、宜蘭和花蓮約18度到20度，台中、台南、台東約22度到24度，高雄和屏東25度到26度，但是中南部日夜溫差大，夜間低溫台南以北、宜蘭、花蓮僅剩13度到16度，高雄、屏東和台東17度到18度。

    「初三開始慢慢回溫，但是初四水氣又開始增多」，鄭傑仁表示，初四當天基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區仍是多雲到晴的天氣，不過溫度都在逐漸回升，白天北部、台東可達22度到24度，中南部也有25度到28度。

    鄭傑仁指出，初五到下週一開工日（21日到23日）天氣狀況類似，各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大，且是多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨，且北部、宜蘭白天溫度可達25度到28度，中南部甚至可達27度到30度。

    鄭傑仁說，但下週二（24日）又有一波東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣。

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    過年期間天氣注意事項。（氣象署提供）

    過年期間天氣注意事項。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播