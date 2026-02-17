注意日夜溫差！大年初二天氣漸穩 初三回溫、初四水氣又變多

未來一週天氣概況。（氣象署提供）

明天大年初二，天氣開始慢慢穩定，僅剩基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但北部仍是較涼的天氣，中南部日夜溫差大，要到初三（19日）才會慢慢回溫，但初四水氣又會增多，北部轉雨。

氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨到上午，桃園以北地區有零星短暫雨，北部氣溫仍較低，白天北部、宜蘭和花蓮約18度到20度，台中、台南、台東約22度到24度，高雄和屏東25度到26度，但是中南部日夜溫差大，夜間低溫台南以北、宜蘭、花蓮僅剩13度到16度，高雄、屏東和台東17度到18度。

「初三開始慢慢回溫，但是初四水氣又開始增多」，鄭傑仁表示，初四當天基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區仍是多雲到晴的天氣，不過溫度都在逐漸回升，白天北部、台東可達22度到24度，中南部也有25度到28度。

鄭傑仁指出，初五到下週一開工日（21日到23日）天氣狀況類似，各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大，且是多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨，且北部、宜蘭白天溫度可達25度到28度，中南部甚至可達27度到30度。

鄭傑仁說，但下週二（24日）又有一波東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

過年期間天氣注意事項。（氣象署提供）

