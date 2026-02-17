為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    保生大帝加持 信眾搶排學甲慈濟宮馬年限量金幣

    2026/02/17 21:39 記者王姝琇／台南報導
    學甲慈濟宮舉辦過平安橋領限量馬年紀念金幣，參與民眾大排長龍。（記者王姝琇攝）

    學甲慈濟宮今、明2天舉辦過平安橋領馬年紀念金幣，限量8千個，同時規劃摸彩活動，信眾走春祈福有機會帶走現金大紅包、新春大禮包，廟方有再準備1000份佰圓保生金符錢母，給有需要的信眾添油香求取結緣。

    學甲慈濟宮董事長王文宗表示，開基保生二大帝加持保生金幣啟運及新春大紅包摸彩於大年初一、初二登場，恭請保生大帝等神明坐鎮七星平安橋，可以讓信眾手持替身過七星平安橋消災解厄，過完平安橋後，祈求馬年平安順遂、好運旺旺來。

    王文宗說，保生金幣放進內殿經過慈濟宮開基保生二大帝加持，正面以彩色開基保生二大帝聖像鑄造，背面以牌樓廟景紀念保生大帝來台365週年，配上馬上添福外框配飾，祈求一整年能平安好運旺旺來。另加碼1000份佰圓保生金符錢母。

    此外，慈濟宮推出多項文創品，馬上有錢、馬上有緣丙午年「馬到平安福滿門」保生紀念金幣，及刺繡鑰匙圈、杯墊、保你健康加持袋、保生大帝悠遊卡、「保生大帝X國寶葉王交趾陶」保溫瓶、保生大帝手工平安香皂，讓信眾結緣淨身除穢。

    台南市政府消防局第三大隊學甲消防分隊特別結合此次人潮匯集契機，在廟前廣場走動式宣導，透過趣味互動將消防安全意識深植民心。消防局長楊宗林表示，消防局始終秉持「預防勝於搶救」理念，尤其是年節期間防火宣導不打烊。

    學甲慈濟宮大年初一湧進大批參香人潮。（記者王姝琇攝）

