台南後壁蛋雞場爆禽流感 緊急撲殺336隻蛋雞、銷毀雞蛋

動物防疫人員進行禽舍消毒。（台南市政府提供）

台南動保處於14日接獲後壁區蛋雞業者主動通報，場內蛋雞有異常死亡，當天立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處立即依標準作業程序完成撲殺蛋雞336隻及銷毀場內雞蛋，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。台南今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計2例（陸禽2場）。

動保處表示，已積極強化禽流感各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內18場禽場採樣監測，1至3公里內54場禽場訪視查核並發放消毒水，另實施案例禽場關聯場採樣監測，同步加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情，並持續派消毒車加強高風險區周邊公共區域消毒頻度，將環境中之潛在病毒降至最低。

請繼續往下閱讀...

動保處說，全球高病原性禽流感疫情仍持續嚴峻，病原透過野鳥進入國內禽場之風險仍高，加上日夜溫差大，易造成家禽緊迫導致抵抗力降低。自入冬以來各縣市陸續有禽流感案例發生，請養禽業者做好防鳥抗寒措施、嚴格執行人車管制及人員、車輛與器具（含蛋箱與禽籠），進入禽場務必完成清潔消毒，並落實各項生物安全防疫以防堵疫情擴散。

動保處正積極執行各項禽流感防疫措施，也呼籲養禽業者，除了配合並落實執行生物安全，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即通報動保處（06-6323039分機1100），切勿隱匿疫情，以免疫情擴散蔓延，如有未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

動物防疫人員至案例場進行雞隻清運作業。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法