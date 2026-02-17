為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    遊學太子爺駐駕竹山克明宮過年 「擲筊博金牌」開跑爆人潮

    2026/02/17 19:55 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山克明宮迎來「遊學太子爺」駐駕過年，初一至初六舉辦「擲筊博金牌」，吸引大批民眾參加。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山克明宮迎來「遊學太子爺」駐駕過年，初一至初六舉辦「擲筊博金牌」，吸引大批民眾參加。（記者劉濱銓攝）

    南投縣竹山克明宮春節迎來「遊學太子爺」過年，從大年初一（17日）至大年初六（22日），每天下午還有「擲筊博金牌」，今活動開跑吸引爆滿人潮，祀奉遊學太子爺的民俗專家廖大乙表示，此次駐駕係為推廣「談錢非宗教」，因此金牌皆由他提供，另外，初二至初四，廟方每天也會發放300份內含點心的「發財萬靈丹」，祝福民眾呷平安、呷發財。

    克明宮主委楊非武表示，大年初一廟埕一早就舉辦吃冬筍湯活動，並發送1200個內含100元的紅包，以及錢母、文昌筆各6000個，吸引許多民眾參加，明天初二還會繼續發放錢母與文昌筆。

    廖大乙則說，他祀奉的遊學太子爺遊歷全台，駐駕廟宇已達1111廟，今年受克明宮之邀駐駕過年，則為推廣「信仰是習性、談錢非宗教」理念，並盼民眾祈求神明都是心誠則靈，不過度迷信。

    廖也說，為感謝廟方盛情，他也提供6面金牌讓信眾擲筊，從今天初一至初六，每天都能博金牌，像今活動開跑首日，人潮就從大殿一路排到廟埕，展現爆棚人氣，最後由來自彰化的信眾以13次聖筊取得金牌資格，預計2月27日頒贈金牌。

    南投竹山克明宮迎來「遊學太子爺」駐駕過年，初一至初六舉辦「擲筊博金牌」，參加的民眾從大殿一路排到廟埕，人氣超旺。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山克明宮迎來「遊學太子爺」駐駕過年，初一至初六舉辦「擲筊博金牌」，參加的民眾從大殿一路排到廟埕，人氣超旺。（記者劉濱銓攝）

    遊學太子爺春節駐駕竹山克明宮，主祀太子爺的民俗專家廖大乙，還提供6面金牌供信眾擲筊博好運。（記者劉濱銓攝）

    遊學太子爺春節駐駕竹山克明宮，主祀太子爺的民俗專家廖大乙，還提供6面金牌供信眾擲筊博好運。（記者劉濱銓攝）

    竹山克明宮春節不僅有「擲筊博金牌」，初二至初四，主委楊非武（左）還將發放內含點心的「發財萬靈丹」，讓民眾呷平安、呷發財。右為民俗專家廖大乙。（記者劉濱銓攝）

    竹山克明宮春節不僅有「擲筊博金牌」，初二至初四，主委楊非武（左）還將發放內含點心的「發財萬靈丹」，讓民眾呷平安、呷發財。右為民俗專家廖大乙。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播