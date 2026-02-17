遊學太子爺駐駕竹山克明宮過年 「擲筊博金牌」開跑爆人潮

南投竹山克明宮迎來「遊學太子爺」駐駕過年，初一至初六舉辦「擲筊博金牌」，吸引大批民眾參加。（記者劉濱銓攝）

南投縣竹山克明宮春節迎來「遊學太子爺」過年，從大年初一（17日）至大年初六（22日），每天下午還有「擲筊博金牌」，今活動開跑吸引爆滿人潮，祀奉遊學太子爺的民俗專家廖大乙表示，此次駐駕係為推廣「談錢非宗教」，因此金牌皆由他提供，另外，初二至初四，廟方每天也會發放300份內含點心的「發財萬靈丹」，祝福民眾呷平安、呷發財。

克明宮主委楊非武表示，大年初一廟埕一早就舉辦吃冬筍湯活動，並發送1200個內含100元的紅包，以及錢母、文昌筆各6000個，吸引許多民眾參加，明天初二還會繼續發放錢母與文昌筆。

廖大乙則說，他祀奉的遊學太子爺遊歷全台，駐駕廟宇已達1111廟，今年受克明宮之邀駐駕過年，則為推廣「信仰是習性、談錢非宗教」理念，並盼民眾祈求神明都是心誠則靈，不過度迷信。

廖也說，為感謝廟方盛情，他也提供6面金牌讓信眾擲筊，從今天初一至初六，每天都能博金牌，像今活動開跑首日，人潮就從大殿一路排到廟埕，展現爆棚人氣，最後由來自彰化的信眾以13次聖筊取得金牌資格，預計2月27日頒贈金牌。

南投竹山克明宮迎來「遊學太子爺」駐駕過年，初一至初六舉辦「擲筊博金牌」，參加的民眾從大殿一路排到廟埕，人氣超旺。（記者劉濱銓攝）

遊學太子爺春節駐駕竹山克明宮，主祀太子爺的民俗專家廖大乙，還提供6面金牌供信眾擲筊博好運。（記者劉濱銓攝）

竹山克明宮春節不僅有「擲筊博金牌」，初二至初四，主委楊非武（左）還將發放內含點心的「發財萬靈丹」，讓民眾呷平安、呷發財。右為民俗專家廖大乙。（記者劉濱銓攝）

