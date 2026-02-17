初二北部低溫13度 回娘家留意南北溫差

氣象署指出，週三東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

初二（18日）天氣以多雲到晴為主，北部與宜蘭花蓮晨間低溫約13度，白天高溫約20度，中南部及台東高溫22至26度，回娘家或走訪親友請注意日夜溫差及南北溫差，適時調整穿著。

中央氣象署預報，週三天氣受到東北季風影響，降雨方面，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，而清晨至上午間桃園以北地區也有零星短暫雨機率。

溫度部分，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；台南以北、宜蘭及花蓮清晨低溫約13至16度，高屏及台東17至18度，白天高溫方面，北部、宜蘭及花蓮約18至20度，感受較涼，台中至台南及台東22至24度，高屏25至26度，南北溫差稍大且中南部日夜溫差大，早出晚歸及南來北往請適時調整衣物。

離島天氣：澎湖多雲時晴，16至19度，金門晴時多雲，12至19度，馬祖晴時多雲，10至13度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週四（初三）起東北季風減弱，一路到週日（初六）各地氣溫會逐日回升，高溫普遍會到20度以上、低溫約15到19度；但日夜溫差加大，仍需留意保暖；天氣方面，各地多為晴時多雲的穩定型態，迎風東部仍可能有地形性短暫陣雨，但多為間歇性降雨，陽光仍有露臉機會，整體連假後段大致適合安排戶外活動。

紫外線指數方面，基隆市、台北市、新北市與宜蘭市低量級，其他縣市達中量級或高量級。

空氣品質方面，18日環境風場為東北風，午後東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區及離島短時間可能達橘色提醒等級。

初二北部、宜蘭及花蓮高溫約18至20度，感受較涼，台中至台南及台東22至24度，高屏25至26度，南北溫差稍大且中南部日夜溫差大。（擷取自中央氣象署網站）

基隆市、台北市、新北市與宜蘭市紫外線為低量級，其他縣市達中量級或高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區及離島短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

