    高鐵假期推「漫遊高雄海港+尋找小王子」 甜甜價買高鐵票送遊程

    2026/02/17 18:54 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵公司高鐵假期推出「高鐵在地假期」系列行程，安排高雄一日文化漫遊行程。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵公司高鐵假期推出「高鐵在地假期」系列行程，安排高雄一日文化漫遊行程。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵公司高鐵假期推出「高鐵在地假期」系列行程，安排高雄一日文化漫遊行程，串聯旗津海岸線上的旗後砲台與老街風情、打狗英國領事館百年風華及期間限定的《小王子特展》詩意世界。

    產品內容包含高鐵來回車票，與旗津老街、風車公園、彩虹教堂、旗後砲台、打狗英國領事館期間限定「小王子特展」。位於旗津最北端的旗後山，地理位置險要，扼守高雄港出海口，自清領初期即有駐軍並設立砲座、彈藥庫、觀測哨等軍事設施，結合中式與西洋砲台建築風格。

    站在砲台可一覽高雄港、85大樓、壽山等景觀，日落時特別迷人，近年結合周邊旗津老街與在地美食，吸引不少遊客造訪，傍晚可以迎海風漫步賞景。

    另外，打狗英國領事館是台灣現存最古老的洋樓領事館，建於1879年，紅磚建築配上拱形長廊，充滿濃濃的英式古典風格。沿著石階而上，不僅能感受百年前的時光氛圍，站在館前還能俯瞰高雄港、旗津與壽山山景，是看夕陽的絕佳地點，館內則展示了歷史文物與互動展區，讓人輕鬆了解高雄的港都發展與外交歷史。

    高鐵公司說明，這趟旅程透過在地文化體驗、專屬接駁、專人導覽及特色美食，邀請旅客放慢步調重新感受高雄的深度與溫度。高鐵假期售價2940元/人，從台北出發，相當於買高鐵票送遊程；週五、日出發。

    高鐵假期串聯旗津海岸線上的旗後砲台與老街風情、打狗英國領事館百年風華及期間限定的《小王子特展》詩意世界。（記者吳亮儀攝）

    高鐵假期串聯旗津海岸線上的旗後砲台與老街風情、打狗英國領事館百年風華及期間限定的《小王子特展》詩意世界。（記者吳亮儀攝）

    透過在地文化體驗、專屬接駁、專人導覽及特色美食，邀請旅客放慢步調重新感受高雄的深度與溫度。（記者吳亮儀攝）

    透過在地文化體驗、專屬接駁、專人導覽及特色美食，邀請旅客放慢步調重新感受高雄的深度與溫度。（記者吳亮儀攝）

    高鐵假期推「漫遊高雄海港+尋找小王子」。（記者吳亮儀攝）

    高鐵假期推「漫遊高雄海港+尋找小王子」。（記者吳亮儀攝）

    圖
    圖 圖 圖
