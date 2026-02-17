為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    親子冒險體驗全面升級 台南樹谷園區新春不打烊

    2026/02/17 19:10 記者王姝琇／台南報導
    到博物館化身古生物學家，體驗挖掘化石樂趣。（台南市政府提供）

    台南樹谷園區新春初一至初六不打烊！博物館勇闖「恐龍島沙坑」，化身古生物學家，體驗挖掘恐龍、長毛象化石樂趣！冒險體驗場則推出7大刺激關卡，還能與可愛動物親密接觸，成為春節最療癒及難忘的親子體驗。

    新的一年挑戰自己，樹谷園區冒險體驗場推出7大關卡，利用繩索攀上樹梢的「攀樹GO」，以及全新開放的「雲端歷險」及「高空跳塔」，「雲端歷險」建有3米高的冒險廊道，含閃電步道、空中斷橋、空中滑索，還能從空中俯瞰農場可愛動物。其中8米高「高空跳塔」享受自由落體的快感！樹谷農場提供近距離動物互動體驗，可與水豚、羊咩咩及小白兔等動物接觸。

    經發局長張婷媛表示，樹谷園區位於新市區、台南科學園區西側，全球第一座液晶電視專區緣起於2004年，因應南科園區光電相關支援性產業設廠需求，選定以「浮動分區」規劃理念設立；範圍內樹谷科學生活館及樹谷農場新春活動不間斷。

    市長黃偉哲指出，台南工業區眾多共計81處，包含南部科學園區1處、經濟部轄管工業區7處、本局轄管工業區11處（含報編中）；民間開發工業區28處、都市計畫工業區34處及丁種建築用地，樹谷園區包含生態、歷史、人文、藝術等核心價值，提供友善之投資環境及親子休閒娛樂，歡迎全國民眾春節連假期間來樹谷園區遊玩新春活動，增進民眾與廠區互動體驗。

    雲端歷險3米高冒險廊道，親子共同挑戰創造美好回憶。（台南市政府提供）

    樹谷園區是春節期間最療癒及難忘的親子體驗場所。（台南市政府提供）

