原創IP光兔、鼠尼帶路 體驗新營波光節沉浸式夢境

新營波光節以「光之夢」為題將天鵝湖公園轉化為大型沉浸式夢境。首度結合台灣新生代原創插畫IP「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」化身為引路人，帶領民眾跨越「光之門」展開奇幻旅程，聯名美食散步路線曝光。

文化局表示，本屆波光節展覽日期自2月7日起至3月8日，傍晚5點半點燈。為延伸夢幻體驗，特別串聯地方店家，於2月17日至3月15日推出期間限定的IP聯名企劃，精心規劃了2條「新營1日散策」路線，邀遊客走進巷弄，品嚐專屬限定餐點。

IP聯名散策旅行路線「光兔DILO帶路」暖心系療癒之旅，邀大家品嚐在地滋味。從「奶油邦邦」三明治吐司開始，到「漫步日光」的甜點餅乾，DILO將插畫的療癒感融入在地店家精心設計的美味餐點。藝文漫遊走訪登堂入室傢飾精品與新營美術園區，在光影之餘感受城市的生活美學，搭配在地必吃「小紅堂牛肉麵」與「嗜物所X串燒酒場」的美味，充實味蕾。

IP聯名散策旅行路線「鼠尼SUNI帶路」奇幻系冒險之旅，邀遊客體驗創意食趣，包含「i蔬活」的鼠尼披薩與「娜咖啡」的鼠尼可頌，晚間在「持酒書室」品嚐專屬的鼠尼限定特調。漫步「長勝營區」絕美的綠色隧道並造訪「新營鐵道文化園區」體驗歷史底蘊。深度在地體驗以「双木林食坊」開啟早晨的一日活力，搭配「溪北飯桌」的溫潤晚餐，品嚐在地的風味。

南市府推跟著原創IP「光兔」與「鼠尼」走訪兩大路線，深度散策新營。（台南市政府提供）

