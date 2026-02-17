為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    巴西動感嘉年華搬到「花在彰化」 民眾：森巴女郎像森巴媽媽

    2026/02/17 16:51 記者顏宏駿／彰化報導
    「花在彰化」今年很「國際化」，來自巴西的森巴舞團今天在開幕典禮首度亮相。（記者顏宏駿攝）

    「花在彰化」今年很「國際化」，來自巴西的森巴舞團今天在開幕典禮首度亮相。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣政府每年春節至元宵節在溪州公園舉辦「花在彰化」活動，因免費入場，人數年年破新高，號稱「走春第一品牌」；今年活動很「國際化」，來自巴西森巴舞團今天在開幕典禮首度亮相，民眾排隊等著看熱情的森巴舞。

    這是「花在彰化」舉辦20年來首度有「國際元素」，許多民眾扶老攜幼到現場觀看這場充滿張力的嘉年華舞。徐姓民眾說，很新鮮，很動感，但跟自己之前的想像不一樣，原本以為是搖著俏臀、年輕有勁的森巴女郎，但今天看到的較像「森巴媽媽」，也許台灣那些在公園跳「廣場舞」、「肚皮舞」的婆婆媽媽也有上台的一天。

    這是來自巴西的「Tropicana Brazilian Dance Group」，舞者頭戴彩色羽毛頭飾、身著閃亮服裝，隨著強烈節奏扭動腰身，嘉年華般的動感瞬間點燃全場。除了森巴風之外，另有摩洛哥樂團「Morocco‘N’Roll」帶來北非傳統旋律結合爵士樂的跨文化音樂表演，鼓點、吉他、薩克斯風交織，旋律忽快忽慢，音符在空氣中跳躍，讓人忍不住拍手打節拍。

    縣長王惠美主持「2026花在彰化」開幕典禮，她說，「花在彰化」20年來一步步走向全台走春第一品牌，帶來龐大觀光效益。三大主題展區，主題館「流轉花境」透過繽紛花藝設計，引領大家回顧20年來的時光；從「花啟時分」走到「花漾未來式」，從農業生產到工業化發展，一直到永續再生，透過數位互動投影，用花卉串起土地、產業以及人的情感。

    小展館「植空間」則將花卉帶到生活場景，展現花卉多元運用，館內有食農教育及園藝手作DIY；並設置開放式多肉溫室，裝扮許多仙人掌跟多肉植物，整個空間彷彿充滿生命的可愛花園。另外，特別為上班族、長青族新增「園藝療育區」，讓民眾在綠意中放鬆、舒緩壓力，感受久違的舒暢。

    舞者頭戴彩色羽毛頭飾、身著閃亮服裝，隨著強烈節奏扭動腰身，嘉年華般的動感瞬間點燃全場。（記者顏宏駿攝）

    舞者頭戴彩色羽毛頭飾、身著閃亮服裝，隨著強烈節奏扭動腰身，嘉年華般的動感瞬間點燃全場。（記者顏宏駿攝）

    「花在彰化」活動開幕，活動持續至元宵節，縣長王惠美歡迎大家來走春、看花海。（記者顏宏駿攝）

    「花在彰化」活動開幕，活動持續至元宵節，縣長王惠美歡迎大家來走春、看花海。（記者顏宏駿攝）

    「花在彰化」活動因免費入場，人數年年破新高，號稱「走春第一品牌」。（記者顏宏駿攝）

    「花在彰化」活動因免費入場，人數年年破新高，號稱「走春第一品牌」。（記者顏宏駿攝）

