台南走春祈福夯 鹿耳門聖母廟湧入80萬人次擠爆

鹿耳門天后宮湧進20萬人次參拜。（台南市政府提供）

金馬奔騰迎新春！大年初一走春拜廟祈福，台南各大廟宇湧現人潮，土城正統鹿耳門聖母廟湧進約80萬人，鹿耳門天后宮及南鯤鯓代天府也分別有20萬人、16萬人次參拜。台南市各景區統計也有超過20萬人次到訪。

市長黃偉哲表示，春節連假台南已做足準備，從山區到海邊、從古蹟到新興景點，處處都有豐富活動，而大年初一最適合全家大小來台南走春，白天可以到廟宇祈福、漫遊古蹟與埤塘，晚上則強力推薦前往欣賞月津港燈節等特色燈光展演。

觀旅局統計顯示，國華海安河樂、小西門與南紡商圈、孔廟與赤崁樓、水交社文化園區、大台南會展中心及市立圖書館新總館等市區商圈與古蹟園區周邊，初一上午累計有逾7.8萬人次到訪。國華街淺草青春新天地現場準備過年限定互動活動。

新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街等歷史老街景點，半天即吸引逾1.8萬人次遊客逛街採買，鹽水永成戲院特別舉辦「躍馬迎春，樂永成」，不僅有街頭藝人輪番演出，晚上規劃有放映《囍宴》、《熱帶魚》、《飲食男女》等台灣原創電影。

戶外園區、博物館與濱海景點遊客逾5.8萬人次，包括關子嶺、梅嶺、虎頭埤風景區，及德元埤荷蘭村、葫蘆埤、隆田文化資產教育園區、頑皮世界野生動物園、尖山埤渡假村、烏山頭風景區、十鼓仁糖文創園區、左鎮化石園區、南美館、台史博、奇美博物館、漁光島、黃金海岸、北門遊客中心、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道以及台江國家公園等。

此外，各大宮廟統計走春人數，包括鹿耳門聖母廟湧進約80萬人，鹿耳門天后宮及南鯤鯓代天府分別有20萬、16萬人次。

觀旅局長林國華表示，台南春節活動初一起全力衝刺，德元埤荷蘭村「百花迎春・馬躍新春 德元埤大型氣球嘉年華」有巷仔Niau、魚頭君、卡比胖拉熱等氣偶及造型熱氣球，還有新春市集和主題化露營體驗，2026新營波光節，初一起至初四每天晚上都有夢境NPC街頭藝人演出，並且人氣主題IP，鼠尼和DILO，偷偷跑到新營各地景點準備帶領大家來場神秘小旅行。億載金城以傳統射箭活動展開新的一年，春節各活動可至「2026台南行春網」查詢。

國華街過年人氣滿滿滿，民眾吃美食採買年貨。（台南市政府提供）

大年初一台南土城正統鹿耳門聖母廟湧進約80萬人。（記者王姝琇攝）

