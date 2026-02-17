年初一省道車潮湧現 公路局提醒初二易塞車路段

今天台19線北港大橋南端塞車狀況。（公路局提供）

今天大年初一，截至下午3點，台61線白沙屯匝道出口南向路段、台17線南鯤鯓南向路段出現短暫車多情況。交通部公路局今天（17日）下午說明，明天初二上午起省道路段會出現走春及出遊車潮，提醒民眾注意這些省道路段易塞車。

公路局預估，明天上午易壅塞路段包含主要城際道路，如台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

快速公路易塞車路段主要是銜接國道路段，包括台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道東向、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲路段。

觀光風景區及新春參拜易塞車路段，包括台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台2線福隆路段東向、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台21線日月潭南下路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

公路局指出，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調國道客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，截至今天中午12點，西部國道客運共計行駛1907班次，疏運2萬7977人；東部國道客運路線共計行駛521班次、疏運6626人。依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有67%空位，東部國道客運尚有81%空位。

●公路局疏運專區：https://tinyurl.com/wrms2zd

●公路局智慧化省道即時資訊服務網（查詢最新路況）：https://168.thb.gov.tw

今天台86線18K+027路段塞車狀況。（公路局提供）

