為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「竹風漁市」餐廳區今起正式營業 春節期間天天送千張加倍券

    2026/02/17 15:12 記者黃美珠／新竹報導
    新竹漁港「竹風漁市」開幕後人氣爆棚。（竹市府提供）

    新竹漁港「竹風漁市」開幕後人氣爆棚。（竹市府提供）

    新竹漁港全新落成的「竹風漁市」開幕當天就吸引超過6000人入內消費、單日營業額破600萬。其海味嘗鮮區（餐廳區）因適逢農曆年節而買氣熱絡，從上週六（14日）起試營運到昨天為止，平均單日用餐人數超過3000人，單日營業額上看200萬。市長高虹安宣布餐廳區今起正式對外營業，並搭配「竹風漁市加倍券」活動，春節期間每天發放1000張刺激消費。

    市府產業發展處長嚴翊琦說，前述加倍券，使用期限可到今年4月30日為止，除了春節期間每天發放1000張，4月5日前的所有假日也每天持續發放1000張，總共將發出3萬1000張直接回饋消費者。

    高虹安說，竹風漁市餐廳區共14間特色餐廳，試營運整體運營狀況良好，各項服務機制與動線安排均順暢，所以從今天起正式對外營業。

    餐廳區除提供多元海鮮料理，民眾也可在市場區選購新鮮魚貨、蝦蟹貝類等當令漁獲，直接帶到餐廳區代客料理，無論是情侶約會、小家庭聚餐或大家庭團聚都可享受現撈現煮的海鮮滋味。從前述試營單日營業額就上看200萬元來看，民眾對這樣的新場域和用餐模式是感到新鮮也支持的。

    產發處長嚴翊琦說，春節連假到新竹漁港逛完市集，品嘗完新鮮的海味，也可騎乘自行車飽覽濱海風光。或者轉往東門城參觀「2026新竹過好年~RODY跳跳迎新年」燈會，走訪舊城區的「新春市集」，甚至中途穿插到都城隍廟參拜，或走訪新竹市立動物園，也都很便利。

    新竹漁港「竹風漁市」開幕後人氣爆棚。（竹市府提供）

    新竹漁港「竹風漁市」開幕後人氣爆棚。（竹市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播