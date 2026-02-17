「竹風漁市」餐廳區今起正式營業 春節期間天天送千張加倍券

新竹漁港「竹風漁市」開幕後人氣爆棚。（竹市府提供）

新竹漁港全新落成的「竹風漁市」開幕當天就吸引超過6000人入內消費、單日營業額破600萬。其海味嘗鮮區（餐廳區）因適逢農曆年節而買氣熱絡，從上週六（14日）起試營運到昨天為止，平均單日用餐人數超過3000人，單日營業額上看200萬。市長高虹安宣布餐廳區今起正式對外營業，並搭配「竹風漁市加倍券」活動，春節期間每天發放1000張刺激消費。

市府產業發展處長嚴翊琦說，前述加倍券，使用期限可到今年4月30日為止，除了春節期間每天發放1000張，4月5日前的所有假日也每天持續發放1000張，總共將發出3萬1000張直接回饋消費者。

高虹安說，竹風漁市餐廳區共14間特色餐廳，試營運整體運營狀況良好，各項服務機制與動線安排均順暢，所以從今天起正式對外營業。

餐廳區除提供多元海鮮料理，民眾也可在市場區選購新鮮魚貨、蝦蟹貝類等當令漁獲，直接帶到餐廳區代客料理，無論是情侶約會、小家庭聚餐或大家庭團聚都可享受現撈現煮的海鮮滋味。從前述試營單日營業額就上看200萬元來看，民眾對這樣的新場域和用餐模式是感到新鮮也支持的。

產發處長嚴翊琦說，春節連假到新竹漁港逛完市集，品嘗完新鮮的海味，也可騎乘自行車飽覽濱海風光。或者轉往東門城參觀「2026新竹過好年~RODY跳跳迎新年」燈會，走訪舊城區的「新春市集」，甚至中途穿插到都城隍廟參拜，或走訪新竹市立動物園，也都很便利。

