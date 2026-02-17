為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    樹林鎮南宮、濟安宮發放「開運紅包」 警疏導交通及安全宣導

    2026/02/17 14:35 記者陸運鋒／新北報導
    樹林分局警方在濟安宮實施交通管制。（記者陸運鋒翻攝）

    為慶祝農曆新春及提升民眾交通安全意識，新北市樹林警分局在除夕及初一，於香火鼎盛的鎮南宮、濟安宮所舉辦的「開運紅包」發放活動時機，進行春節連假交通替代路線規劃及交通安全宣導，提醒欲出遊的民眾出發前可收聽警廣並利用高速公路1968App，事先掌握路況資訊，避開塞車路段及時段。

    警方表示，年節期間應遵守交通規則「勿違規、超速、酒後駕車」，並注意交通安全及有「防禦駕駛」觀念，也提醒民眾多加利用大眾運輸工具，以減少交通負擔，如發現嚴重壅塞或發生交通事故情形，可撥打110或警廣專線0800-000123通報，警方將立即派員處理。

    警方指出，春節連假期間交通疏運著重於維持交通順暢，將持續精進各項交通疏導，有關樹林濟安宮、鎮南宮「發放開運紅包｣活動，而民眾在領取紅包的同時，也反應熱烈、踴躍參與交通安全宣導活動，大大提升民眾相關交通安全規則及防禦駕駛觀念。

    警方說，除了感謝參與民眾配合相關交通疏導與管制措施，也透過年節溫馨的活動，既能傳遞新春祝福，也能加強民眾對交通安全認識。

    警方在樹林鎮南宮交通疏導期間，同時進行安全宣導。（記者陸運鋒翻攝）

