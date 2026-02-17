豐原「下雪」了！姆明家族現身中市陽明市政大樓 整點飄雪夢幻浪漫

姆明家族現身陽明市政大樓 ，整點飄雪夢幻浪漫。（記者張軒哲攝）

馬年春節走春，台中市豐原水岸夜景也成為節慶亮點！台中市府水利局以「光之河谷・幸福延續」為主軸，於豐原打造三大水岸燈區，即日起點亮至元宵，串聯陽明市政大樓、葫蘆墩圳及軟埤仔溪，讓市民在城市水岸就能感受濃厚年節氛圍，尤其陽明市政大樓打造北歐童話風格的「飄雪森林」，整點會有人工飄雪，非常夢幻。

水利局長范世億表示，今年「光之河谷」全面升級水岸光環境設計，結合燈光藝術、水域倒影與節慶主題，讓水岸不只是白天休憩空間，夜晚也成為市民走春、散策與拍照的幸福場域。其中最大亮點，為陽明市政大樓打造北歐童話風格的「飄雪森林」，結合全球知名IP「姆明」主題燈飾，透過光影與飄雪效果，讓市民在城市中就能體驗宛如異國雪景的新年儀式感。

陽明市政大樓燈區除既有光瀑設計外，今年首度導入姆明家族主題燈組，包含高達3公尺的巨型姆明氣模及多款角色造型燈飾，搭配北歐風格燈景與水岸倒影，營造溫馨童話氛圍，成為豐原春節期間最受矚目的打卡新亮點。陽明市政大樓燈區於週一至週四晚間17時30分至22時點燈，週五至週日延長至22時30分，並於每日18時至21時整點加碼飄雪效果，吸引豐原親子賞燈拍照，孩童開心追雪。

葫蘆墩圳燈區則以「水岸飛馬・幸福葫蘆墩」為主題，水利局設燈飾沿河岸鋪陳，展現層次豐富的光影律動，象徵「願望在豐原升空、幸福在水岸落地」，打造兼具浪漫與喜氣的節慶水岸風景。

