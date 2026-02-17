新春走春趣！ 平溪山城天燈節祈福放天燈、AR互動拍照抽好禮

十分瀑布可欣賞壯闊的自然景觀，感受山林間的春意盎然，寓意「好運奔流不息，福旺喜迎新春」。（觀旅局提供）

農曆春節連假長達9天，新北市政府觀光旅遊局推薦民眾走訪平溪山城，串聯吉祥景點與在地美食，體驗「馬年奔騰、活力滿溢」的山城風情。春節期間，遊客可從十分老街施放天燈祈福、欣賞氣勢磅礡的十分瀑布，再漫步平溪老街、品嚐花生捲冰淇淋、古早味麵茶或山泉豆花，並前往菁桐感受礦業文化與歷史建築魅力，盡享新春走春樂趣。

觀旅局指出，十分地區被視為「馬到成功、十分好運」的祈福熱點，民眾可在老街放天燈寫下新年願望，並品嚐炭烤香腸、雞翅包飯以及天燈節限定鳳梨酥。沿途還可造訪四廣潭吊橋與十分瀑布，感受山林春意與「福旺喜迎新春」的氣息。平溪火車站則提供絕佳視野，可遠眺整個平溪街景，象徵「馬居高峰、鴻圖大展」，老街石底橋經改造後成復古小橋，火車穿梭於屋頂間的奇景也吸引民眾拍照打卡。

觀旅局表示，菁桐區適合放慢步調、細細品味山城風情，遊客可參觀菁桐煤礦紀念公園、祈願竹筒牆、紅寶礦工食堂，感受礦工生活與懷舊氛圍，也可探訪日式宿舍群等歷史建築，寓意「好運充沛、福氣長」。

另外，今年「2026新北市平溪天燈節」推出「AR同框，主燈合影」活動，自2月17日至3月3日，遊客在十分老街、鐘塔、平溪車站、菁桐電子天燈館等6處地標掃描QR Code，即可與AR主燈或天燈節視覺濾鏡互動拍照。完成指定上傳任務還可抽SWITCH遊戲主機、AIWA火烤兩用爐、Soundcore防水藍牙喇叭及休閒露營椅等豐富獎品。主場活動將於2月27日平溪國中及3月3日十分廣場登場。

走訪平溪地區，推薦順遊全臺最老郵筒—平溪郵局郵筒，感受懷舊風情。（觀旅局提供）

民眾走訪十分老街，放盞天燈，體驗浪漫又具年節意義的祈福儀式感。（觀旅局提供）

探訪菁桐煤礦紀念公園（石底大斜坑遺址）見證礦業歷史的變遷。（觀旅局提供）

深入平溪老街內還能見到火車掠過住宅屋頂的奇景。（觀旅局提供）

漫步菁桐車站與老街間的祈願竹筒牆讓大家在濃厚懷舊氛圍中迎接新年，充分體驗山城輕旅行的魅力。（觀旅局提供）

