    首頁 > 生活

    壽山動物園「阿里」離世 台灣防虐動物協會「逆風」這樣說

    2026/02/17 13:32 記者洪定宏／高雄報導
    壽山動物園「阿里」離世。（記者許麗娟攝）

    壽山動物園「阿里」離世。（記者許麗娟攝）

    高雄市壽山動物園非洲象「阿里」離世，市長陳其邁發文悼念，祝福牠「到天堂也要繼續調皮搗蛋、快樂散步喔！」但台灣防止虐待動物協會以「48年的囚禁一點也不風采」為題，「逆風」發出逾1500字的長文，希望喚起社會大眾對野生動物圈養制度的深刻反思。

    台灣防止虐待動物協會開頭就以「囚禁」2字敘述，長年住在壽山動物園的阿里在2月14日情人節離世，結束長達48年的「囚禁」生活。1978年，當時才5歲的牠與同伴「安妮」來台，2003年安妮過世後，阿里長年單獨生活在動物園，直至生命終點，這一消息令人沉痛。

    協會分析，非洲象為母系社會，有高度社交需求，但阿里卻獨居長達23年。牠來台時才5歲，母象陪伴尤為關鍵，如果缺乏母象或同齡象群，幼象可能表現焦慮、孤立或刻板行為，長期影響心理與社會適應能力。

    協會強調，大象在野外每日可移動數十公里，但阿里的籠舍僅約640平方公尺、1.5個籃球場大小，遠低於國際最低建議值。阿里在動物園空間顯著受限，難以滿足大象大範圍移動與複雜社交的需求。

    協會約2年前向國際象科專家諮詢阿里當時的福利狀況，專家透過影片發現牠疑似過度肥胖並有腹側水腫，可能為壓力、疾病導致。當時協會多次向壽山動物園反映，但未收到動物園的回覆。

    協會語重心長呼籲，阿里的離世不僅是一隻動物生命的句點，牠「被48年囚禁的歲月提醒著我們」，「是否應該重新思考將動物囚禁於人類展示中的必要與正當性」。

    壽山動物園「阿里」離世，台灣防止虐待動物協會認為牠被囚禁48年，一點也不風采。（圖擷取自台灣防止虐待動物協會臉書粉專）

    壽山動物園「阿里」離世，台灣防止虐待動物協會認為牠被囚禁48年，一點也不風采。（圖擷取自台灣防止虐待動物協會臉書粉專）

