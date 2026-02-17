春節遊台南不塞車攻略 紓解旅遊人潮

南市府針對各大熱門景點完成停車與接駁規劃。（台南市政府提供）

為確保春節交通順暢，南市府針對各大熱門景點完成停車與接駁規劃，鼓勵民眾多加利用大台南公車、台灣好行觀光路線及免費接駁車，透過「區外停車、區內接駁」的小撇步，免去尋找車位與塞車之苦。

交通局表示，安平老街地區，建議可搭乘「台灣好行98府城台江線」，或大台南公車2路、19路、77路前往，亦可選擇雙層巴士飽覽府城風光。自行開車的民眾，安平區公所特別規劃2線免費接駁車：民眾可將車輛停放周邊停車場，轉搭「紅線」接駁車進入老街核心區，或搭乘「藍線」接駁車輕鬆串聯億載金城、德陽艦及漁光島等水岸景點。

喜愛自然山色的遊客，楠西梅嶺向來是走春首選，可由玉井站搭乘「台灣好行梅嶺線」直達梅嶺，另由於山區停車空間有限，特別提醒開車民眾可將車輛停放於位於台3線旁的「芒果農創玫瑰綠柏園」，再轉乘免費接駁車上山。接駁車於春節期間初一至初四每日上午9時至下午4時提供服務，每20至30分鐘一班。

此外，欲前往「鹽水月津港燈節」可由新營火車站或新營轉運站搭乘「棕幹線」，或於新營太子宮停車後再搭乘免費接駁車前往橋南老街。「新營波光節」可由新營火車站搭乘假日免費接駁車直達。龍崎空山祭則建議由台南火車站或關廟轉運站搭乘「紅幹線」至龍崎站下車，或開車至「龍崎文衡殿」停車後轉搭接駁。「左鎮燈會」則可由台南火車站或新化站搭乘「綠幹線」至左鎮站，下車步行即可抵達蔗埕公園。

台南觀光資源豐富，除了上述景點外，歡迎遊客多搭乘台灣好行觀光路線遊台南，包含98府城台江線、關子嶺線、東山咖啡線、菱波官田線均提供完善服務。春節期間相關交通動態與詳細班次，民眾可隨時參閱「運轉台南好交通」臉書粉專、大台南公車官網，或撥打語音查詢電話（06）299-8484，即時掌握最新資訊。

