    首頁 > 生活

    大年初一走春 蘇花路廊整體行車順暢

    2026/02/17 11:35 記者游太郎／花蓮報導
    蘇花路廊大年初一南下交通順暢。（新城警分局提供）

    蘇花路廊大年初一南下交通順暢。（新城警分局提供）

    公路局東區養護工程分局表示，昨（16）日除夕為春節連續假期第3天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下承接了10071輛各型車輛，花蓮往宜蘭北上則有4332輛，尖峰時段每小時交通量約在400至500輛左右；今天截至上午10時，蘇花路廊車流量南下宜蘭往花蓮為6595輛，北上花蓮往宜蘭為942輛，蘇花路廊整體行車順暢。

    東工分局指出，今天大年初一為春節連續假期第4天，宜花地區天氣陰雨，蘇花路廊於清晨5時起南下車潮湧現，6時進入高峰，尖峰時段每小時交通量約維持900至1000輛；截至上午10時，蘇花路廊車流量南下宜蘭往花蓮為6595輛，北上花蓮往宜蘭為942輛；另在旅行時間方面，上午10時經台9線蘇花改南下宜蘭蘇澳至花蓮崇德旅行時間約87分，北上崇德至蘇澳旅行時間約75分，整體行車順暢，預估今日南下方向車流量尚有約9000輛。

    東工分局預估，蘇花路廊南下：初二（2/18日）全日交通量約13300輛次，車多壅塞時段為6時至12時；蘇花路廊北上：初三（2/19日）全日交通量約16000輛次，車多壅塞時段為10時至21時；初四（2/20日）全日交通量約19000輛次，車多壅塞時段為9時至翌日2時；初五（2/21日）全日交通量約21000輛次，車多壅塞時段為10時至翌日凌晨1時。

    公路局提醒用路人，安排行程時儘量選擇離峰時段行駛或搭乘大眾運輸，公路局交控中心將依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌，並協同現場警力指揮疏導以維護交通順暢，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊。

    熱門推播